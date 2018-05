Nadal: "Jugué un buen partido, hice pocos errores"

El español Rafa Nadal, que doblegó este sábado al serbio Novak Djokovic para meterse en su décima final del Masters 1.000 de Roma, consideró que su mérito fue jugar "con la determinación correcta los momentos importantes" del duelo.

Nadal, primer favorito en el Foro Itálico, se impuso por 7-6(4) y 6-3 a Djokovic en el enfrentamiento número 51 entre ambos, y peleará el domingo por su octavo título romano, tras los de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013.

"Para mí lo más importante es ganar Roma, en términos de satisfacción. He venido para tratar de ganar un título importante"

"Fue un buen partido, la diferencia fue de pocos puntos. Jugué un buen partido, hice pocos errores. Jugué con la determinación correcta los momentos importantes", consideró el español en la rueda de prensa organizada al acabar el partido.

Si Nadal gana el domingo la final, se asegurará volver a la primera posición del ránking ATP, aunque el mallorquín subrayó que su mayor alegría sería hacerse con el título.

"Para mí lo más importante es ganar Roma, en términos de satisfacción. He venido para tratar de ganar un título importante. Luego, si vuelvo a ser número 1 es algo grande, pero mi motivación es ganar el torneo", explicó.

Preguntado sobre el estado de forma de Djokovic, que volvió este sábado a jugar una semifinal de un torneo diez meses después de la última vez, Nadal opinó que el serbio lo tiene todo para volver a los máximos niveles.

"Es imposible estar siempre al máximo, especialmente cuando tienes lesiones, volver no es fácil. No podemos olvidar que tuvo una larga lesión y es difícil volver. No tengo dudas de que, si quiere jugar, volverá al máximo, es demasiado bueno para no estar entre los mejores", dijo.

Djokovic vivió un año complicado a causa de una lesión de codo y bajó esta semana a la décima octava posición en el ránking ATP.