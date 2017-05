Nadal, a oitavos de final en Roma trala retirada de Almagro

O tenista español Rafael Nadal accedeu aos oitavos de final do Masters 1000 de Roma, tras a retirada do seu compatriota Nicolás Almagro por lesión, cando o marcador sinalaba 3-0 para o mallorquino e levaban 24 minutos de partido.

Nadal, número 4 do ranking ATP, debutaba hoxe no Foro Itálico tras conquistar o pasado domingo o torneo de Madrid e avanzou de forma case inmediata aos oitavos, nos que se enfrontará ao gañador do duelo entre o estadounidense Jack Sock e o checo Jiri Vesely.

Almagro, número 73 do ranking, decidiu retirarse tras lesionarse no xeonllo esquerdo e abandonou o torneo na segunda rolda, tras estrearse cun sólido triunfo ante o italiano Andreas Seppi o pasado luns.

No décimo sexto enfrontamento entre Nadal e Almagro, o mallorquino saíu con solidez ao saque e crebou inmediatamente ao seu rival para facerse cunha vantaxe 3-0 en pouco máis de vinte minutos.

Ao principio do cuarto xogo, Almagro interrompeu o encontro tras notar unha forte dor no xeonllo esquerdo; despois de pararse durante algúns segundos, tentou camiñar e foi nese momento cando comprendeu que non podía continuar xogando.

O mesmo Nadal, tras uns momentos de incerteza, achegouse ao seu compatriota para preguntarlle que lle pasaba e acompañoulle ao banco para que recibise asistencia médica.