Natxo González, el técnico elegido para el Deportivo en Segunda

El RC Deportivo ha elegido para su proyecto en Segunda División al técnico Natxo González, que tiene contrato en vigor con el Real Zaragoza y ha logrado clasificar al equipo maño para la promoción de ascenso a LaLiga Santander.



El club gallego contactó hace días con Natxo González para ofrecerle el banquillo del equipo la próxima temporada, tal y como apuntó el diario DXT Campeón, y ha pasado a ser el preferido por el director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo, según han indicado distintos medios y ha confirmado Efe.



Para hacerse cargo del Deportivo, el técnico tendrá que negociar su desvinculación del Zaragoza, con el que tiene un año más de contrato.



Previsiblemente, el acuerdo no se oficializará hasta que González concluya la temporada con el conjunto aragonés, que se juega el ascenso a Primera División.



La semana pasada, el director deportivo del club coruñés, sin dar el nombre de González, aseguró que el técnico es para él "una pieza tan importante" y que no le importaba tener que esperar "seis semanas", tiempo que podía hacer referencia a la conclusión de la fase de ascenso en Segunda División.



"Hay uno y por detrás, los demás. Intentaré luchar por el uno y después veremos si los demás aparecen o no", precisó también Del Pozo, quien además apuntó que el entrenador que él quería no lo estaban "peleando" ni Málaga ni Las Palmas.



El técnico vasco asumió las riendas del conjunto maño esta temporada después de haberse desvinculado del Reus y firmó una relación contractual de dos temporadas con opción a una tercera.



A sus 51 años, el vitoriano tiene experiencia en la categoría de plata, en la que afronta su tercera temporada, una con el Alavés, otra con el Reus y otra con el Zaragoza.

Al Alavés le llevó a la categoría de plata en la temporada 2012/13 y al Reus le ascendió también a la categoría de plata en la campaña 2015/16.

El pasado curso mantuvo al conjunto catalán en Segunda División y eso le llevó al Zaragoza, al que, tras una gran remontada, ha clasificado para la promoción de ascenso.