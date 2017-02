"No era campo atrás", el hit de los cuartos

"Era campo atrás, era campo atrás" entonaba el Buesa Arena que recibía desde las siete de la tarde al que a priori parecía el partido más emocionante, un Valencia Básket-Gran Canaria.

Los madrileños, menos que en la primera jornada, aguantaban el momento, y se dispusieron a disfrutar de baloncesto, sin la tensión de saberse clasificados. Sin embargo, el protagonismo era para otras ciudades y otros equipos. Valencia, Gran Canaria, Barcelona y Unicaja. La suerte estaba echada, era su momento.

Ilusión para canarios y valencianos. Los dos primeros en saltar a la pista del Buesa Arena en la jornada de este viernes. Sus aficiones llenaron las gradas de colorido, ambición, corazón y un sueño, ser campeones. Difícil saber cuál de las dos era la más ruidosa o más numerosa. Su comportamiento, sin duda, de diez. Lograron dividir el corazón de aquellos imparciales como el del que les escribe. Los 'taronjas' se fueron imponiendo con el paso de los minutos. El resultado a favor siempre ayuda. 'Pío, pio' se escuchaba de fondo.Sin duda, los canarios no eran menos. A ilusión no es gana nadie, ni en los momentos duros. Creyeron en la remontada, pero los de Pedro Martinez demostraron que el título puede ser suyo.

Tienen mimbres para soñar y una afición que, seguro, no dejará de acompañarlos hasta el último segundo. También Unicaja y Barça encararon su, eliminatoria con incertidumbre. Ambos clubes no pasan por su mejor momento, aunque no les fallaron sus respectivos seguidores. Tampoco estuvo claro la victoria en la grada. El verde y el blaugrana lograron el empate que no hubo en la pista. A los de Joan Plaza se les acabaron las pilas en la primera mitad. Remontaron los culés para ganar sensaciones y encarar en mejores condiciones la siguiente ronda.

Este sábado más madera, las semifinales, que se presentan igualadas y con el objetivo de olvidar la polémica de la que no se olvidó la grada del Buesa Arena. "No era campo atrás", el cántico de la #CopaACB por el momento. ¿Lo será tambien en la siguiente ronda?