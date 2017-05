Omar Fraile asina unha fazaña en Los Apeninos, Dumoulin segue de rosa

O español Omar Frade (Dimension Data), estreouse no Xiro con todas as honras cun gran triunfo na undécima etapa do Xiro de Italia disputada entre Ponche a Ema (Florencia) e Bagno dei Romagna, de 161 quilómetros, na que os favoritos, co holandés Tom Dumoulin á fronte mantiveron as súas posicións.

Frade, de 26 anos, un corredor procedente da bicicleta de montaña, tiña sinalado no seu calendario de ilusións a etapa de media montaña dos Apeninos. Era a súa, perseguiuna coma se non houbese un mañá e cumpriu o soño. Tras ser anulada a escapada inicial, provocou outra

Era a definitiva, a que lle permitiu descorchar a champaña na súa primeira visita ao podio do Xiro. Venceu por sorpresa, con incerteza, nun esprint a tres no que bateu ao portugués Rui Costa e ao francés Pierre Rolland (Cannondale), os últimos compañeiros de aventura.

O dobre rei da montaña da Volta a España (2015 e 2016) cruzou a liña eufórico, cun tempo de catro horas, 23 minutos e catorce segundos, o mesmo que o primeiro grupo de perseguidores, que a punto estivo de botar a luva aos fuxidos. Nel viaxada o costarriqueño Andrey Amador (Movistar, que rendibilizou o día pasando ao sexto posto da xeral.

Con máis tranquilidade tomoullo o furgón de candidatos. Coa maglia a recado presentouse en meta a 2.24 minutos. Sen cambios, con Dumoulin feliz na súa estrea de líder, seguido de Quintana a 2.23, Mollema a 2.38, Pinot a 2.40 e Nibali a 2.47.

Xornada de ascenso e descenso constante cun desnivel acumulado de 3.800 metros. No menú catro portos que animaron ao pelotón de inicio. Terreo para unhas estratexias que enseguida se despregaron, cun Movistar inquieto que trataba de implicarse en todos os intentos de fuga.

A etapa despego en Ponche a Ema, onde naceu o mítico campión Gino Bartali. Un museo garda os mellores recordos das súas fazañas sobre a bicicleta. Na súa vida deportiva logrou 2 Tours de Francia e 3 Xiros. Despois da súa morte sóubose que a súa participación na II Guerra Mundial logrou salvar a 800 xudeus italianos de ser deportados a campos de concentración en Alemaña.

Non é para menos que o Xiro acordásese de tan ilustre campión. Antes de saír do barrio florentino xa soubo o líder do Xiro do Centenario que ía ter que traballar arreo co seu equipo.

Movistar tensou de saída, xa na subida no aperitivo do Passo della Consuma (2ª Cat.), onde Igor Antón tratou de abrir oco. Alcanzados no descenso formouse un grupo de 20 corredores que iniciaron o Passo de Cálaa (3ª Cat.), onde quedaron á fronte dous españois, Mikel Landa (Sky) e Omar Frade (Dimension Data.

O de Santurce foi felicitado polo seu esprint ata polo seu compañeiro Mark Cavendish, vía twitter. "Se"?, dicía o británico. Frade non gañaba desde 2015, cando se impuxo no Xiro dos Apeninos. Alí onde foi feliz atopou de novo a gloria.

A duodécima etapa levará ao pelotón desde Forlia- Reggio Emilia través de 229 quilómetros, a máis longa do Xiro do Centenario.