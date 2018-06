Otero acusa al actual Consejo del Dépor de "prácticas mafiosas"

El aspirante a la presidencia del Deportivo, Miguel Otero, criticó con dureza este viernes al actual Consejo de Administración del club, al que acusó de "prácticas mafiosas".



En una rueda de prensa, Otero respondió a la decisión del club de rechazar su petición de una Junta General Extraordinaria de accionistas debido al informe negativo que presentó al Consejo de Administración el asesor jurídico que trabaja para el club, Óscar Rama.



Ese informe aseguraba que entre las delegaciones presentadas se habían recibido duplicados, solicitudes firmadas por personas que no son accionistas y además "numerosos" impresos aportados son "fotocopias, whatsapps o menores de edad que no actúan a través de la representación legal exigible".



El abogado que trabaja para el club añadía que "a la vista del contenido y caligrafía de parte de las solicitudes, cabe la posibilidad de que se haya producido en el pasado una brecha de seguridad y se esté realizando un uso inconsentido de la base de accionistas del club".



Otero pretendía, con el respaldo del 6,5% del capital social, adelantar las elecciones al Consejo de Administración del Deportivo, algo que, en cierta medida, logrará porque el club ha accedido, igualmente, a convocar la Asamblea Extraordinaria sin, eso sí, haberle puesto fecha por ahora.



"Tenemos el club secuestrado. Lo único que han hecho es una trama para desacreditar. Parece que al presidente (Tino Fernández) no le llega con cerrar gradas, acusar a aficionados, mentirnos, sino que ahora quiere desacreditar a los accionistas después de llevarnos al pozo", comentó el aspirante a presidir el Deportivo.

En su comparecencia afirmó que los actuales dirigentes "utilizan prácticas mafiosas" y que lo que le han denegado a él supone "la gran estafa al accionista minoritario".

"Estoy dolido, pero no por mí, por querer desacreditarme, sino porque se están riendo del accionista y eso no lo vamos a consentir. Tino está habituado a este tipo de prácticas. Y yo voy a representar esa oposición de verdad. Queremos un juego limpio y ser transparente", advirtió.

Otero estuvo acompañado por Ramsés Pérez Boga, inspector de Hacienda y "amigo personal" que le está "ayudando", y Rafael Losada, asesor jurídico.

Además de atacar a Tino Fernández, el aspirante a presidir el Deportivo acusó al abogado del club, Óscar Rama, de haber perdido "decenas de millones de euros" y criticó su informe.

"Si a mí, después de 20 días (plazo que transcurrió entre que presentó las acciones y se emitió el informe), me aparece un asesor jurídico con este informe lo pongo en la calle. Es una tomadura de pelo", comentó.

En la rueda de prensa reconocieron que entre las delegaciones había alguna enviada por correo electrónico porque no llegaba a tiempo por correo ordinario y aseguraron que presentaron 839 adhesiones que representaban más de 11.000 acciones.

Respecto a la explicación del Deportivo de que "no se puede comprobar la regularidad formal, la autenticidad, la identidad y la validez de las solicitudes dado que el programa informático que aloja la base de acciones del club carece de digitalización de firma del DNI", Otero indicó que todos los accionistas firman cuando adquieren los títulos del Deportivo.

"Se trata de comparar las firmas. ¿Cómo nos pueden imputar que el club no está preparado? Tino ha sido presidente con este procedimiento. Tino aprueba las cuentas anuales con este procedimiento. Pero es que lo más grave es que Tino ha aprobado una ampliación de capital con este método y le ha servido para apropiarse de una parte de nuestro club", expuso.

Otero recordó además que cuando el actual Consejo de Administración propuso esa ampliación de capital a la que hizo referencia, el "gerente del club" y el consejero Martín Pita le pidieron ayuda para recoger acciones.

"En 72 horas, de manera milagrosa, llevaron a la junta el 33,6 por ciento del capital social. Mucho trabajaron en esas horas, pero llevaron 39.149 acciones delegadas bajo el mismo procedimiento que nosotros y con Óscar Rama de asesor jurídico del club", precisó.

Preguntado por su participación en las anteriores elecciones al Consejo de Administración, reconoció que en su momento apoyó la candidatura de Tino Fernández y recogió acciones.

"En mi vida fui a la notaría, en el `Tino Bus` (bus que utilizaba la candidatura de Tino Fernández) no había notario y no sé de ningún accionista que firmara ante notario", señaló.

Cuestionado sobre la "brecha de seguridad" de la que habló el asesor jurídico en su informe, Otero indicó que el listado de accionistas (anterior a la ampliación de capital) fue publicado por un periódico en 2013.

Afirmó, además, que cuenta con "documentación que acredita" que uno de los asesores de Tino Fernández, Pablo Barallobre, "hizo circular" ese listado por correo electrónico en diciembre de 2013.

Otero también anunció que acudirá a la Justicia si cuando se convoquen las elecciones rechazan alguna de las delegaciones que consiga y afirmó que "convocar una Junta sin fecha", como ha hecho el club, "es como no convocarla".