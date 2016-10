El partido de Kyrgios que avergüenza al tenis mundial

El joven y polémico tenista australiano Nick Kyrgios la volvió a liar durante su enfrentamiento ante Misha Zverez en segunda ronda del Masters de Shanghai. Se mostró indolente en un choque en el que cayó en 48 minutos e incluso se encaró con el público que le increpó por su desgana y mal juego.

🎾🎞 Kyrgios: "Si no les gusta verme, son libres de irse".



Regaló punto por cansancio vs. Mischa Zverev. [@alcalejon] pic.twitter.com/Bxa6Z4MeWj — Pipe Sierra (@PipeS_27) 12 de octubre de 2016

El tenista, que ya acumula 200.000 euros en multas por la ATP, aseguró al ser preguntado por un reportero por su forma de jugar que "si no te gusta, no te pedí que vinieras a verme, simplemente márchate". "Si eres tan bueno dando consejos y jugando al tenis, ¿por qué no eres tan bueno como yo, por qué no estás en el circuito?" continuó.