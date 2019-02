Dos penaltis con VAR dan la victoria al Madrid ante el Levante

LEVANTE 1 - 2 REAL MADRID

Dos penaltis que necesitaron del VAR y fueron transformados por Benzema y Bale dieron la victoria al Real Madrid en el Ciutat de València, en un encuentro de fuerzas parejas entre un combativo equipo local y un conjunto visitante que solo fue superior en algunas fases del choque.



El Real Madrid sumó tres puntos balsámicos de cara a una semana intensa y el Levante se llevó un castigo excesivo en un choque en el que mostró argumentos suficientes como para no perder.



La primera mitad del encuentro fue vibrante, con dos palos en la meta de Courtois tras sendos remates de Roger, un penalti pedido por la afición local, el señalado tras consulta con el VAR por manos de Bardhi, que supuso el 0-1, y varias acciones explosivas de Vinicius.



El Real Madrid fue dominador en el tramo inicial del encuentro ante un Levante que le cedió terreno para encontrar espacios al contragolpe propicios para Morales y Roger.



No creó el equ ipo de Santiago Solari pese a su dominio excesivos problemas en el cuarto de hora inicial del choque a su rival, que despertó con un par de aproximaciones peligrosas y puso cerco durante varios minutos a la portería del Real Madrid, que no conseguía neutralizar al equipo de Paco López.



Solo a partir del minuto 30, el encuentro se equilibró, hubo alternativas ante ambas metas y en un centro lejano, unas manos de Bardhi, revisadas por el VAR, permitieron que Benzema, de penalti, pusiera el 0-1 en el marcador (m.43), aunque el Levante, con un nuevo balón al poste de Roger, pudo igualar antes del descanso.



La misma dinámica de juego se mantuvo en el tramo inicial de la reanudación. Era un partido de ida y vuelta, con llegadas ante ambas porterías, aunque con varias interrupciones que restaron en algunos momentos ritmo al partido.



En una de esas acciones, una buena penetración por la izquierda del equipo local, acabó con un buen centro de Morales que Roger envió lejos del alcance de Courtois para establecer el empate a uno.



El gol cambió el partido. El Real Madrid se hizo con el balón, pero no parecía estar cómodo con la obligación la iniciativa a la que el Levante le forzaba y, además, corría el riesgo de desguarnecer su parcela.



El Real Madrid e ncontró su opción para marcar en una contra en la que Aitor Fernández desbarató un mano a mano con Vinicius, en la primera ocasión en la que el equipo madrileño pilló desguarnecida a la zaga local.



Lo único que no faltaba era emoción y en el minuto 77 hubo otro penalti con VAR por una patada de Dwanema a Casemiro, que tras la revisión fue transformado por Bale, quien no quiso celebrarlo e incluso rehusó el abrazo de algún compañero.



Con un hombre más, por la expulsión de Nacho (m.87), aunque desquiciado por las circunstancias adversas el encuentro, el Levante trató de buscar el empate, pero el Real Madrid supo jugar mejor que los locales en el tramo final del choque y se llevó la victoria.

Ficha técnica

1 - Levante: Aitor Fernández, Simon, Cabaco, Vezo, Rober Pier, Luna, Rochina (Doukouré, m.60), Campaña, Bardhi (Vukevic, m.89), Morales y Roger (Dwamena, m.73).



2 - Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Kroos (Valverde, m.68), Modric, Lucas Vázquez, Benzema (Bale, m.73) y Vinicius (Asensio, m.83)



Goles: 0-1, m.43: Benzema, de penalti. 1-1, m.61: Roger. 1-2, m.78; Bale, de penalti.



Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó por el Levante a Roger y Luna y Pedro López, éste mientras calentaba en la banda, y por el Real Madrid a Lucas Vázquez. Expulsó al local Rochina por doble amonestación, la primera mientras estaba en el terreno de juego y la segunda tras ser sustituido (m.88) y al visitante Nacho por acumulación de amonestaciones (m.87)



Incidencias: partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 23.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Vicente Fabado y Manuel Idígoras, exjugadores del Levante recientemente fallecidos.