Pepe: "Me quedo con la sinceridad de Rafa Benítez"

Kepler Laveran Pepe, internacional portugués Del Real Madrid, ha anunciado este martes que no seguirá en el club y en el día de su adiós dijo que de todos los entrenadores que ha tenido se queda "con la sinceridad de Rafa Benítez".

En una entrevista apuntó que ya ha hecho la mudanza de su casa en Madrid.

"Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez. Me identifico mucho con él y eso que no me sacaba al principio", apuntó.

Sobre si le guarda rencor a `Zidane : "Yo no quiero culpar a nadie. Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. "Eso es -refiriéndose a como desaparece del equipo-. Tal cual. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo".

"El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Sólo me ofreció un año" , añadió.

"Esta claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva. Las formas del Real Madrid no han sido las correctas".