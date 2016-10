Piqué anuncia que dejará la selección tras el Mundial de Rusia

Gerard Piqué, central internacional del Barcelona, anunció, tras verse implicado en una nueva polémica por recortar la camiseta y muchos interpretar que había quitado la bandera de España, que dejará la selección en el 2018 con 31 años, tras disputar el Mundial de Rusia.



"Me cansa que se dude de mi compromiso. El Mundial de Rusia va a ser mi última competición con la selección y espero vivirlo con muchas ganas", aseguró en la zona mixta del Loro Borici Stadium.



"No soy bien recibido estos años aunque doy todo y lo sigo dando, obviamente hay gente que considera que mejor que no esté. Estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto de Julen, nos va a dar muchísimo, por eso voy a seguir hasta el Mundial. Hemos empezado y acabaremos juntos", añadió el jugador que ante Albania cumplió 86 partidos.



Piqué dejó claro que su decisión no es fruto de un calentón y que "estaba pensado", pero dijo que la última polémica "es una más de muchas".



"Hace tiempo tengo en la cabeza y hoy es una más, pero no es por lo de hoy, es por la sensación de dar todo en el campo y mucha gente te lo agradece pero otra no le parece bien. Con 31 años habré hecho muchas cosas tras ganar todo con la selección, intentaremos ganar el Mundial y la vida sigue con el Barcelona donde quiero ganar mucho más", añadió.



Piqué explicó la razón por la que cortó la camiseta e incluso la mostró en la zona mixta para demostrar que nunca tuvo la intención de quitar los colores de España.



"Como siempre juego con camiseta larga y no lleva ni lo rojo ni lo amarillo, la he cortado porque las mangas eran muy cortas y me molestaban. Es muy cansina esta situación pero hay que aceptarla, seguir adelante. Hoy ha sido un gran resultado a pesar de todo. Es lo que nos ha de hacer seguir adelante", lamentó.



"Está muy meditado, no es un calentón de hoy. Con 31 años tengo más cuerda pero hay que tomar decisiones y a veces no es lo que uno desea. Después de Rusia para mí va a acabar una etapa. Quedan dos años y vamos a disfrutarlo muchísimo", sentenció.

FEDERACIÓN

"Ante la controversia generada sobre el corte de las mangas en la camiseta del internacional Gerard Piqué, la RFEF quiere aclarar que la camiseta adidas de manga larga usada no tiene remate con los colores nacionales", aseguró en un comunicado.



"La Real Federación Española de Fútbol quiere mostrar su apoyo al internacional español Gerard Piqué ante la polémica suscitada por el corte de las mangas largas de su camiseta en el encuentro disputado ante Albania", añadió.



El escrito difundido por la Federación señala que Piqué "cortó las mangas con el único objetivo de jugar más cómodo" y no comprende la razón por la que el jugador protagoniza una nueva polémica tras un acto que "otros internacionales han hecho en multitud de ocasiones".



"Al contrario de lo que han indicado algunos comentarios malintencionados en los que se acusaba al jugador español de cortar sus mangas para evitar vestir un remate con los colores nacionales, la RFEF quiere aclarar que dicho remate solo existe en la camiseta Adidas de manga corta, y no en la de manga larga, que es la que usó Piqué en el encuentro. Esta ausencia de remate puede observarse en la camiseta de su compañero, Sergio Ramos que sí la utilizó larga".