Piqué confirma que no volverá a jugar con la selección española

El defensa del Barcelona Gerard Piqué confirmó este sábado que no volverá a jugar con España, pese a que la selección inicia una nueva etapa con el que fuera su entrenador en el conjunto azulgrana, Luis Enrique Martínez.



"Hable con Luis Enrique hace una o dos semanas. Me llamó y le comenté que la decisión estaba tomada hace tiempo y que era una decisión muy meditada", afirmó en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España que mañana enfrentará al Barça con el Sevilla.



En este sentido, Piqué destacó que su etapa defendiendo la "Roja" fue "muy bonita", pues con ella ganó una Eurocopa y un Mundial, pero que ya forma parte del pasado.



"Ahora quiero centrarme en el Barça. Espero me queden muchos años aquí y quiero disfrutarlos muchísimo", concluyó.