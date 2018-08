Un polémico penalti provoca el reparto de puntos entre Albacete y Deportivo

Un polémico penalti en el minuto 83, transformado por Rei Manaj, permitió al Albacete repartirse un punto con el Deportivo de La Coruñña, uno de los favoritos al ascenso, el cual se había adelantado antes por medio de Duarte en el primer partido de la temporada 2018-19.



Los primeros acercamientos del encuentro se tiñeron de blanquiazul merced a varias jugadas a balón parado en las que el cuero merodeó de un lado al otro del área albaceteña, aunque las réplicas locales tampoco se quedaban cortas y se cernían sobre la zona defensiva visitante.



Pese al apagón provocado por el diluvio caído sobre Albacete, que retrasó más de quince minutos el inicio del partido, ambos conjuntos no salieron fríos y mostraron un ritmo alto, más propio de fechas cercanas a la Navidad que de primera jornada liguera.



La primera gran oportunidad llevó la firma de Quique, delantero visitante, quien cabeceó un centro de Diego Caballo, aunque ese testarazo no encontró portería por centímetros mientras Tomeu se estiraba en busca de un balón que se perdió por línea de fondo (minuto 11).



Para llegar a ver la ocasión más nítida del Albacete hubo que esperar al minuto 22, cuando una jugada coral entre paredes, en la que participaron Zozulia, Eugeni y Acuña, terminó con un remate forzado de Bela que se marchó desviado cuando la afición local ya cantaba el primer gol.



Quien sí lo rozó fue el habilidoso extremo argentino Fede Cartabia, alcanzando la media de hora de juego, en un lanzamiento a pierna cambiado desde el vértice izquierdo del área albaceteña, que escupió el larguero.



La primera mitad languideció en su tramo final y dio paso a un segundo acto en el que regresó el ritmo eléctrico del comienzo del encuentro, con un Caro providencial que evitó con una estirada por el suelo que Cartabia rematara en el área pequeña ante Tomeu Nadal.



Seguidamente, hubo unos minutos de alternancia en la posesión de balón con un Deportivo que circulaba con sentido y que presionaba muy arriba, aunque el Albacete salía de la presión con orden y criterio en jugadas muy elaboradas.



El gol podía caer de cualquier lado y lo logró el cuadro coruññés en una jugada en la que Bergantiñños remató al palo y el rechace le cayó a Duarte en posición franca para fusilar a Tomeu Nadal con su pierna izquierda (minuto 70).



Ramis, técnico local, sacó a Rei Manaj para jugar con dos arietes y, en el minuto 78, casi logra su objetivo tras un centro de Tejero desde banda derecha que no remató el albanés en primera instancia y que Zozulia sí contactó con su cabeza, aunque sin la fuerza suficiente para batir a un Dani Giméénez que blocó el balón.



En el minuto 83 llegó la jugada más polémica del enfrentamiento al decretar Pizarro Góómez un penalti por una zancadilla de David Simón a Fran García que acabó con el danés Krohn Dehli expulsado por protestar. Un minuto después, Rei Manaj transformaba la pena máxima.



Con un jugador más lo intentó por activa y por pasiva un Albacete que mostró una buena cara en un primer partido muy equilibrado ante todo un Deportivo de La Coruña, favorito al ascenso.





Ficha técnica:





1 - Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Arroyo, Caro, Fran Garcíía, Acuñña (Rei Manaj, min.75), Erice, Eugeni (Jean Jules, min.67), Bela (Susaeta, min.46), Febas y Zozulia.



1- Deportivo: Dani Giméénez, David Simóón, Duarte, Eneko Bóóveda, Diego Caballo, Pedro Sáánchez, Krohn-Dehli, Bergantiñños, Edu Expóósito (Mosquera, min.77), Fede Cartabia (Borja Valle, min.67), Quique (Pablo Maríí, min.86).



Goles: 0-1: Duarte (70``) 1-1: Rei Manaj (84``)



Árbitro: Pizarro Gómez (Colegio Madrileño). Mostró cartulinas amarillas a los locales Tejero, Zozulia y Erice y a los visitantes David Simóón, Pedro Sáánchez, Diego Caballo y Duarte. Expulsó al visitante Krohn Dehli en el minuto 84.



Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 5.394 espectadores.