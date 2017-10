La Premier League se reivindica en la Champions League

Después de varios años a la sombra de los Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern Múnich y PSG, los equipos de la Premier League han regresado esta temporada con fuerza en la Liga de Campeones.

Apoyados en su sustancioso contrato de derechos de televisión y en una política de fichajes sin parangón -1.413 millones de libras en refuerzos (1.550 millones de euros), un 23 por ciento más que el verano pasado- lo clubes ingleses ya enfilan los octavos de final de la máxima competición continental cuando se acaba de llegar al ecuador del torneo.

Tras los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos, disputada entre martes y miércoles, los Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Liverpool y Manchester United han jugado 15 partidos en total, con un espectacular balance de 15 victorias, 4 empates y 0 derrotas, con 44 goles a favor y tan solo 11 en contra (73% de victorias).

📈 STANDINGS

Here's how the #UCL groups shape up at the halfway stage... pic.twitter.com/TfOagBSDHp