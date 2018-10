Raikkonen gana en Austin y hace esperar a Hamilton

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) se impuso este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula Uno, en el que terminó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y el líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que fue tercero y no pudo dejar ya sentenciado su quinto título.



Para proclamarse pentacampeón Hamilton necesitaba sumar ocho puntos más que su rival por la corona, Sebastian Vettel (Ferrari), pero sólo pudo sacarle tres, ya que el alemán acabó en la cuarta plaza en el Circuito de la Américas, en Austin (Texas).



Tras esta carrera el inglés dispone de 70 puntos de ventaja sobre Vettel, lo que supone que le basta con acabar sépti mo en la próxima carrera, el Gran Premio de México de la semana que viene, para ganar su quinto título e igualar en el palmarés al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio. Para resumir, debe sumar cinco puntos más que su adversario germano.



Kimi Raikkonen, campeón mundial en 2007 y que el año que viene regresará al equipo Sauber, logró su vigésima primera victoria en el Mundial de Fórmula Uno y la primera desde que en 2013 se impuso, al volante de un Lotus, en el Gran Premio de Australia. Han transcurrido 112 carreras para volver a ver al piloto de Espoo, de 39 años, en lo más alto de un podio.



El finlandés le ganó la partida a Hamilton en la arrancada para situarse en la primera posición. El británico aprovechó una situación de coche de seguridad virtual para entrar a cambiar ruedas en la duodéci ma vuelta, lo que permitió poco después situarse en cabeza.



Le duró hasta que comenzaron a aparecer ampollas en los dos neumáticos traseros de su bólido. Tras parar de nuevo a cambiar los neumáticos, Raikkonen aprovechó para volver a situarse en una primera plaza que ya no abandono hasta el final.



Mientras, Verstappen protagonizó una espectacular remontada desde la decimoctava plaza de la formación de salida, a la que se vio relegado por cambiar la caja de cambios de su monoplaza. El holandés consiguió terminar en el segundo puesto y firmar su séptimo podio del año.



El joven holandés aguantó incluso las embestidas finales de Hamilton, al que negó la segunda plaza a dos vueltas de final y que habría entregado el título al piloto de Stevenage.



Vettel, que comenzó desde la quinta plaza tras ser sancionado con tres puestos, se vio relegado hasta la decimoquinta plaza nada más empezar la carrera tras hacer un trompo durante la primera vuelta tras tocarse con el Red Bull del australiano Daniel Ricciardo, que luego no pudo acabar la carrera por una avería en una batería.



El tetracampeón germano no se descompuso y peleó por acabar lo más arriba posible y contribuir el retrasar el alirón de Hamilton.



Vettel llegó a la última vuelta en la quinta plaza pero sometió a una intensa presión al compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas, que terminó la carrera con las gomas muy degradadas. Lo superó para conseguir la cuarta plaza, justo tras el inglés y dejarse `sólo` tres puntos en lugar de ocho.



El español Carlos Sainz (Renault) acabó en la séptima plaza tras arrancar desde la undécima y pese a cumplir una sanción de cinco segundos por, a juicio de los comisarios, ganar ventaja al regresar a la pista tras salirse ligeramente del trazado en los primeros compases de la carrera.



El madrileño firmó su mejor resultado desde el Gran Premio de España, en el que también fue séptimo. Antes, en el de Azerbaiyán, fue quinto.



Su compatriota Fernando Alonso (McLaren) tuvo que abandonar tras recibir el impacto del canadiense Lance Stroll (Williams) durante la primera de las 56 vueltas. Fue la tercera carrera consecutiva en la que bicampeón mundial asturiano se queda sin puntuar y es su quinto abandono del curso.



El mexicano Sergio Pérez (Force India) terminó décimo y cerró la zona de puntos e la que también acabaron Bottas, quinto, el alemán Nico Hülkenberg (Renault), sexto, su compañero el francés Esteban Ocón, octavo, y el danés Kevin Magnussen (Haas), noveno.



El campeonato continúa la semana que viene con el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.