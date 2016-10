Raña: "Cuando acabas un Ironman no quieres volver a hacer otro"

Iván Raña, primer campeón mundial español de triatlón -en 2002, en Cancún (México)- afronta este fin de semana el Ironman de Kona (Hawai), la competición de ultrafondo más famosa del planeta, que sirve de campeonato mundial de una prueba en la que se nadan 3,8 kilómetros, antes de pedalear 180 y correr otros 42,197 (un maratón).



En una entrevista telefónica desde Hawai, adonde llegó el viernes, el gallego Raña -asimismo doble campeón de Europa (2002 y 2003), doble subcampeón mundial (2003 y 2004) y doble Diploma Olímpico (fue dos veces quinto, en Sydney 2000, Australia; y en Pekín`08)- explica cómo afronta, con 37 años, una nueva batalla deportiva.



Otra más, y será la cuarta. Ya casi es un experto en el Ironman de Hawai, ¿no?

Este será el cuarto año y creo que algo he aprendido. A regular la intensidad, los kilómetros del entrenamiento previo; y sobre todo a tener cuidado con la puesta a punto. A veces te pasas de descansar, otras de meterte caña... creo que la experiencia ayuda bastante a regular esa última semana, esos últimos días.



¿Cómo ha hecho la preparación este año? ¿Cómo han sido los últimos meses?



Este año he cambiado cosas. Empecé más tranquilo en invierno, haciendo una buena base; y la intensidad la he guardado prácticamente para el final. He corrido (el Ironman de) Lanzarote, que ahí sí que iba bien (fue quinto, en mayo). Pero creo que ahora tengo un puntito más. Sobre todo espero que en bici me salga eso que voy notando.



¿Y cómo llega a Kona esta vez?



A una carrera de éstas llegas mentalizado de que te vas a dar una buena paliza. Lo que sí que es cierto es que, cuando acabas un Ironman no quieres hacer otro, pero antes de empezar sí que estás motivado, porque es la carrera que desde pequeño ves en las revistas y todo esto. Y bueno, la tienes mitificada. Entonces sí que te motivas mucho de salida. Pero al acabar es otra historia, ¿no? (ríe). Quieres desconectar y olvidar el Ironman



¿Qué objetivos se marca este año en Hawai?



Sabiendo que la carrera es muy larga, tengo claro que mi ritmo de crucero debe valer para poder hacer un papel decente en la bici. Si se ponen muy violentos, no entrar en la guerra en los primeros kilómetros. Eso igual te hace perder cuatro minutos en vez de quince. Sobre todo en la bici. Espero ir mejor y estar en el grupito de 10-12 que irán para jugarse un buen puesto en la maratón.



El año pasado fue un poco lo que pasó, se rompió la carrera poco a poco, pero en la bici había igualdad entre los primeros.



¿Cuáles son los favoritos?



Favoritos son los de siempre: (el belga) Frederik van Lierde, (el alemán Jan) Frodeno... creo que (el canadiense) Brent McMahon estará adelante, es un tío que viene de la (distancia) olímpica, pero muy fuerte en bicicleta. Luego hay una serie de gente, incluso (el vitoriano) Eneko Llanos, (el australiano) Tim Reed.. hay unos cuantos que sabes que van a estar ahí delante, dando guerra. Llevan mucho tiempo en el Ironman y dominan muy bien la carrera.



¿Qué ambiente hay ahora allí en Kona? ¿Hay alguna novedad?



El ambiente aquí ya es brutal. Están las calles llenas de gente corriendo. Sales a nadar a las siete o a las seis de la mañana y ya hay gente... La autovía está `petada` de ciclistas... un poco lo que se espera.

Cuando uno está compitiendo en el Ironman mas importante del mundo (durante más de ocho horas), ¿qué lleva en la mente? ¿Da tiempo a pensar en otras cosas? ¿O sólo se piensa en la carrera?

Hombre, en carrera siempre tienes que ir centrado, tienes en cabeza muchas cosas, como hidratarte, comer bien, que no te metan sanción por acercarte a menos de doce metros al corredor que te precede en bicicleta...no puedes `chupar` rueda. Vas tan concentrado al principio que ni sabes que estás haciendo un Ironman. Simplemente vas pendiente de ir lo más adelante posible.



La última parte de la bicicleta normalmente vas más solo, se hacen grupitos de tres o cuatro o así; y ahí ya se empieza a notar lo que es el Ironman de verdad, con rectas grandes, el viento de lado, vas deshidratado, te duele todo, tienes rozaduras... y cuando te bajas a correr, mejor no pensar que queda una maratón.



Es mejor pensar en partes. Hay una primera parte que es un poco más entretenida, con curvas, algún repechito, vas al lado del mar... y luego la segunda parte es una autopista, muy aburrido.



Por eso se hace tan duro aquí.



El juego mental es importante, saber afrontar ese maratón y saber lo largo que es te va a dar un puntito a favor. Hay gente que se desmoraliza, a pesar de ir muy bien situada. Porque ves las rectas esas y te desesperan.



¿Se vive o se sobrevive del Ironman? ¿Compensa, con lo duro que es?



Afortunadamente después de 17 años dedicándome por entero al triatlón aún tengo que agradecer a la gente de Beone, Hed, David Toro, SandBeach, 226era, Sailfish, Cervelo, Tomtom o Catlike, que me apoyan para poder seguir siendo profesional de esto. Poder correr otro mundial -el primero fue en el 96- creo que es algo que tengo que disfrutar más. Algunos años sólo me estaba centrando en el puesto que conseguía. No puedo quejarme de mi palmarés. Los mejores resultados siempre me han llegado cuando lo paso bien trabajando para ellos. Y en eso estamos centrados.



Iba a ir a entrenar algunos días con su paisano Javi Gómez Noya (único quíntuple campeón mundial de la historia), pero luego él se lesionó y no pudo ir a los Juegos. ¿Llegaron a hacer algo juntos?



Con Javi entrené dos días y ya no pude entrenar nada más.



¿Qué sabe de él? ¿Qué tal está?



La verdad es que no sé mucho de él. No me ha contado cómo está, pero supongo que estará empezando poco a poco con el trabajo, porque la rehabilitación creo que le va bien. Supongo que lo veré por Galicia, a la vuelta.

Usted es el padre deportivo del triatlón en España, el primer campeón del mundo. Entretanto, Mario Mola se convirtió el mes pasado en el tercer español que gana un Mundial. ¿Qué le pareció?



Mario Mola confirmó lo que se esperaba de él. Ya venía advirtiendo de su potencial estos últimos cinco o seis años, demostrando que, como nadara un poquito mejor, iba a estar muy, muy adelante.



Este año ganó pruebas y fue el más regular. Y eso al final le dio un título muy merecido.