La revelación goleadora de la Tercera División gallega: Jonás en el Alondras

Jonás Caride vive el mejor momento de su carrera deportiva a los 30 años de edad. El delantero de Chapela fichó por el Alondras en el pasado mercado de invierno procedente del Domaio, de Primera Autonómica, y en sus primeros cinco partidos en Tercera División ha marcado seis goles que han permitido al equipo cangués meterse de lleno en la pelea por disputar la fase de ascenso a Segunda B. Un logro impensable para un futbolista que llevaba cinco temporadas en el Domaio y que ha saltado de un golpe tres categorías para debutar en Tercera a una edad en la que otros inician su declive.

Jonás empezó a destacar en el Domaio hace dos temporadas, cuando su entrenador de entonces, Miguel Villaverde, "me probó como delantero y empecé a marcar goles. Antes jugaba más atrás, de centrocampista o media punta", indica el futbolista, que esta temporada hizo 19 goles en los trece partidos que disputó con el Domaio en Primera Autonómica, lo que llamó la atención de varios clubes. "Me llamaron del Ribadumia, pero Javi Tenorio, que había sido entrenador mío en el Domaio y estuvo dirigiendo también al Alondras juvenil, me dijo que había posibilidad de ir al equipo de Cangas. Y cuando surgió esta opción, ya no lo pensé más. Fui un día a entrenar y al siguiente ya lo tenía prácticamente decidido", recuerda.

Jonás reconoce que, después de una larga carrera en categorías menores –antes de sus cinco campañas en el Domaio estuvo en el Pontellas–, no esperaba tener una oportunidad como la que le ha ofrecido el Alondras. "No es que contara o dejara de contar con ello, pero sí tenía claro que si me iba del Domaio era para jugar en un equipo de Tercera División. A Preferente no iba a ir porque ya he estado, pero si me surgía uno de Tercera me lo pensaría, aunque la verdad es que no me lo esperaba. Pero salió y ahora hay que disfrutarlo hasta que el cuerpo aguante y ellos quieran que siga", indica.

Jonás Caride debutó con el Alondras el pasado 14 de enero saliendo desde el banquillo contra el Ourense, un choque que el equipo cangués ganó 2-1 en el campo de O Morrazo: "En los dos primeros partidos salí para coger un poco el ritmo, pero en el primero que jugué como titular tuve la suerte de marcar y a partir de ahí cogí confianza y todo ha sido más sencillo. He marcado en todos salvo en el último, pero estuve muy cerca".

En su primer encuentro como titular, ante el Villalonga, abrió el marcador a los 8 minutos y el Alondras cosechó un empate (2-2). A continuación, Jonás hizo el gol de la victoria en el campo del Arenteiro (0-1) y anotó sendos dobletes ante el Choco (2-0), en el campo de O Morrazo, y frente al Silva (0-2) a domicilio. En su último partido hasta el momento, el Alondras cedió un empate en casa ante el Ribadumia (1-1) y el tanto del conjunto cangués lo marcó en propia puerta Javi Domingo tras un centro envenenado de... Jonás.

El delantero chapeleiro asegura que la mayor dificultad que encontró en su triple salto de categoría fue "el ritmo. Las dos primeras semanas noté el cambio en los entrenamientos y el mayor ritmo en los partidos, pero el ritmo se coge y si tienes condiciones para la categoría, enseguida te adaptas. Siempre tienes tus dudas, te preguntas si servirás para jugar en un equipo de esta categoría o no, pero en cuanto entré en el campo en el primer partido y jugué unos minutos, se me fueron todas las dudas porque veía que podía, que no había mayor problema. Y después de marcar goles, todo ha sido más fácil".