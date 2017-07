Ricky Rubio se va a Utah

La actividad de cambios dentro de lo equipos de la NBA comenzó a calentar motores 24 horas antes que se abriese oficialmente el mercado de los agentes libres con los traspasos estrella del alero Paul George y el base español Ricky Rubio.



Mientras que los Wizards de Washington tienen ya listos todos los millones que piensan darle al base estrella John Wall para que firme con ellos un nuevo contrato, todo lo contrario de lo que sucedió con el veterano Rajon Rondo que fue despedido por los Bulls de Chicago.



George no seguirá la próxima temporada con los Pacers de Indiana después que el equipo llegó a un acuerdo con los Thunder de Oklahoma City para completar su traspaso, según informaron varias fuentes periodísticas.



Como parte del acuerdo, los Pacers adquirirán al escolta Victor Oladipo y al ala-pívot lituano Domantas Sabonis, que la pasada temporada fue la primera que jugó en la NBA.



Se cree que el acuerdo cuando quede completamente cerrado puede incluir algún jugador más, pero de momento ninguno de los dos equipos dieron a conocer más detalles.



El acuerdo de principio pone fin a semanas de especulaciones sobre el futuro de George, de 27 años, que estaba ya comprometido a concluir la temporada del 2017-18 con los Pacers, pero luego entraría en el mercado de los agentes libre.



Su objetivo era haber llegado a Los Angeles Lakers, dado que es un nativo del sur de California, pero los Pacers prefirieron conseguir algo a cambio de su marcha, de ahí que negociaron con varios equipos su traspaso.



Entre ellos los propios Cavaliers de Cleveland, Celtics de Boston y Rockets de Houston, que el pasado miércoles consiguieron el traspaso del base Chris Paul de Los Angeles Clippers por el mismo motivo que George, que iba a entrar este verano en el mercado de los Agentes Libres y no tenía pensado quedarse con su anterior equipo.



La llegada de George a los Thunder refuerza su condición de equipo ganador al unirse al base Russell Westbrook, reciente ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada.



Mientras que también será el nuevo compañero del escolta-alero español Álex Abrines, que al igual que Sabonis completó la pasada temporada su debut en la NBA.



Antes que se informase del acuerdo de George, los Timberwolves de Minnesota habían cerrado el traspaso de Rubio a los Jazz de Utah a cambio de recibir los derechos de primera ronda del sorteo universitario que poseen de los Thunder.



Después de seis temporadas con los Timberwolves, Rubio de 26 años, al final no pudo establecerse como el base completo que buscaba el equipo y aunque la segunda mitad de la pasada liga completo su mejor juego, los problemas con el juego ofensivo le ha costado la salida del equipo.



La llegada del escolta-alero Jimmy Butler, como nueva estrella de los Timberwolves, hizo que la continuidad de Rubio con los Timberwolves quedase cuestionada.



Rubio, a pesar de la poca producción ofensiva que ha tenido, si se ha establecido como uno de los mejores bases pasadores que hay en la NBA, además de dirigir con gran acierto el juego del resto de los compañeros, sin que cometiese perdidas de balón.



Los Timberwolves destacaron en la recta final de la pasada temporada en parte al mayor acierto ofensivo de Rubio y a la gran dirección que tuvo en el juego.



Aunque no se le ha mencionado demasiado en el apartado defensivo, Rubio, con el entrenador Tom Thibodeau, fue también uno de los mejores del equipo.



Solamente Chris Paul, el nuevo base de los Rockets de Houston, y Patrick Beverley, que deja al equipo tejano para irse con Los Angeles Clippers, después que ambos equipos cerraron el miércoles el traspaso con los dos jugadores, fueron más consistentes que Rubio en el apartado defensivo.



Rubio concluyó la pasada temporada con promedios de 11,1 puntos; 9,1 asistencias; 4,1 rebotes y 32,9 minutos en los 75 partidos que jugó, todos como titular.



Los Wizards no piensan para nada en la salida de Wall del equipo como jugador franquicia y lo demostraron al tener lista ya una oferta de nuevo contrato máximo por 170 millones de dólares y cuatro temporadas.



Sin embargo, varias fuentes periodísticas consideran que Wall no tomará una decisión definitiva hasta después que concluya el verano.



Otro equipo que quiere mantener a su jugador franquicia con ellos son Los Angeles Clippers después de haberse reunido con el ala-pívot Blake Griffin y ofrecerle contrato por cinco temporadas y 173 millones de dólares.



Inclusive variantes fuentes periodísticas adelantan que Griffin, de 28 años, habría aceptado la oferta, en la que no se incluye cláusula que le diese el derecho a decidir sobre un posible traspaso.



Los que no se quedaron con la opción de un año de contrato que le quedaba a Rondo fueron los Bulls, que hubiesen tenido que pagarle 13 millones de dólares la temporada del 2017-18.



De esta manera, los Bulls no tendrán que pagarle ningún dinero, pero el jugador quedó como agente libres sin restricciones.



El equipo de Chicago se ha decido por la reconstrucción con jóvenes jugadores y la llegada de Kris Dunn, incluido en el traspaso de Jimmy Butler a los Timberwolves, además de la presencia de Jerian Grant, hizo inviable la continuidad del polémico Rondo.