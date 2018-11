La NBA cada vez es más popular en España

Muchos, y analizables, obviamente, pero el hecho en sí es que la competición estadounidense gana cada vez más adeptos, mientras que las competiciones nacionales y europeas no pueden competir con ella en prácticamente nada.

Popularidad en España

Las grandes diferencias entre la NBA y el resto

¿Están en peligro las competiciones nacionales y europeas en un futuro?

La NBA comenzó sus retransmisiones en España a principios de los 90, en Canal+. Pero en esos momentos ya era bastante popular en nuestro país gracias al crecimiento que supuso a nivel internacional la llegada de una rivalidad casi mundial entre Los Angeles Lakers y los Boston Celtics a mediados de los 80, con Larry Bird y Magic Jhonson como protagonistas principales.

Además, la llegada de Michael Jordan agrandó el mito americano para los chavales jóvenes de esa década. Y encima, Fernando Martín decidió hacerse las américas en el año 86, siendo el primer jugador español en jugar en la NBA. Solo duró un año y jugó bastante poco, lo que agrandó la expectación por saber cómo era esa liga.

Pues bien, en la temporada 95/96, al fin se desveló el misterio. En España empezamos a ver partidos de la NBA gracias a Canal+, que aun con el cambio de nombre y formato, sigue siendo la televisión que ofrece en exclusiva un partido cada jornada por televisión. Obviamente, la llegada de las retransmisiones, en una época en la que el mejor jugador de todos los tiempos estaba en su fase de madurez deportiva, permitió que la gran competición mundial diera un paso y ya no solo fuera ese gran mito inalcanzable, sino que se convirtiera en un mito real.

En la actualidad, las posibilidades para seguir la NBA han aumentado. No en vano, la propia NBA pone a disposición de los fans de todo el mundo el Pass League, una forma de poder seguir en directo y en diferido todos los partidos del campeonato a través de su aplicación y de las diferentes plataformas móviles y navegadores.

Además, las principales casas de apuestas online también ofrecen la opción de ver el partido en streaming a través de sus plataformas y de sus páginas webs, siempre y cuando se tenga dinero en la cuenta de la casa de apuestas. Esta opción es elegida actualmente por muchos usuarios, ya que permite pagar poco por ello y encima poder sacar algo de dinero.

La única competición que puede competir en popularidad tanto en España como en Europa con la NBA es la Euroleague. De hecho, esta es la tercera temporada con el cambio de formato. Ahora ya no hay diferentes grupos clasificatorios para la fase de eliminatorias y la Final Four. Ahora es una liga regular de todos contra todos, con 16 participantes, muchos de ellos con licencia para competir siempre en ella, y en donde los 8 primeros disputan el Playoff que da acceso a la Final Four.

Pues bien, este nuevo formato, con menos equipos pero más partidos, ha permitido que la competitividad aumente y encima sea mucho más fácil de seguir que antes. Sin embargo, aun están lejos de ser competencia real para la NBA.

¿El problema? Que ni los sueldos ni la propia competición son comparables. La Euroleague nunca conseguirá tener el prestigio de la NBA y precisamente por eso tampoco podrá nunca tener tanta potencia económica. Además, ese prestigio hace que la gran mayoría de los jugadores ni se lo piensen al tener una oferta de la NBA, con lo que las competiciones europeas se nutren de talentos jóvenes que todavía no han dado el paso, jugadores que probaron en la NBA y volvieron y jugadores sin nivel para ir a la NBA. Pocos jugadores han tenido nivel para ir a la NBA y han decidido seguir en Europa. Bodiroga hace algunos años y Llull ahora… pocos más.

Muchos años se lleva hablando sobre este tema, la verdad. El miedo que existe entre muchos estamentos nacionales y europeos es que la NBA de el salto a Europa alguna vez. No parece que vaya a ser a corto plazo, pero es posible que sí a medio plazo. Actualmente ya juegan algunos partidos de la temporada regular en suelo europeo, normalmente en Londres, y es bastante probable que su expansión no solo quede en traer algunos partidos. La idea de la Conferencia Europea nunca se ha descartado, aunque de momento sigue guardada en un cajón hasta que sea el momento.

Sin embargo, es cierto que, aunque las grandes organizadoras de torneos como la ACB en España o la propia Euroleague temen la llegada de la NBA, los grandes equipos la están deseando. No es ningún secreto que equipos como el Real Madrid han tenido conversaciones, de momento informarles, sobre la opción de incorporarse a la liga estadounidense como una franquicia más, ya que entienden que actualmente están en clara desventaja a la hora de convencer a sus grandes jugadores para que no se vayan.

De momento la NBA ha rechazado estas ofertas, dando a entender que no están preparados para una ampliación de partidos y de viajes. Sin embargo, la mejora de estos viajes, que son cada vez más cómodos y rápidos, permitiría que en unos años veamos al Real Madrid, al FC Barcelona, al Olympiakos, al CSKA o al Fenerbahce jugar en una Conferencia Europea de la NBA o ser incluidos en una de las dos que hay.



Este parece que será el futuro del baloncesto en Europa. No será hoy, ni mañana. Pero terminará siendo. No queda otra ante la gran expansión de la NBA.