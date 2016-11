Rosberg, campeón del mundo tras acabar segundo en Abu Dabi tras Hamilton

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) se proclamó este domingo por primera vez en su carrera campeón del mundo de Fórmula Uno tras acabar segundo, por detrás de su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Abu Dabi, vigésima primera y última prueba del certamen.



Nico Rosberg llegó al circuito Yas Marina con doce puntos margen sobre Hamilton y salió de él con cinco de margen.



Hamilton, tres veces campeón mundial, cumplió y se apuntó el triunfo, el quincuagésimo tercero de su carrera y el décimo de la temporada que este domingo vivió su último capítulo. El inglés necesitaba ganar en Abu Dabi y esperar que Rosberg no terminara en el podio, algo que no se produjo.



El nuevo campeón mundial fue valiente en la carrera de cierre y aguantó la presión final para conservar la tercera plaza que le dio la corona.



Rosberg se la jugó en la primera mitad para adelantar con coraje al holandés Max Verstappen (Red Bull) para recuperar una segunda plaza que podría comprometerse por la estrategia de éste de ir a una sola parada.



Y en las vueltas finales resistió el acoso postrero de su compatriota Sebastian Vettel (Ferrari). El tetracampeón mundial lanzó un ataque final para terminar el año con el podio y lo logró, pero ya no le dio para superar a Rosberg.



El final de la carrera estuvo pleno de emoción, con Vettel a la estela de Rosberg y un Verstappen al límite en la cuarta plaza tras remontar desde la última a la que quedó relegado en la vuelta de apertura al sufrir un trompo en los primeros compases.



El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) acabó la temporada con un décimo puesto y un punto, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso) no pido acabar tras recibir el impacto por detrás del coche del británico Jolyon Palmer (Renault) que dejó inservible la caja de cambios de su monoplaza.