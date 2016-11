Rumanía, Hungría, R. Checa, Croacia y Montenegro, rivales españoles del Eurobasket

La selección española se medirá con las de Rumanía, Hungría, República Checa, Croacia y Montenegro en el grupo C de la primera fase del Eurobasket 2017, que se disputará en la sede de Cluj-Napoca (Rumanía), según el sorteo que se hizo este martes en el Palacio Ciragan de Estambul (Turquía).



España, que defiende el título que logró en 2015 y que ha ganado tres de los últimos cuatro Europeos, comenzará la competición el viernes 1 de septiembre contra la selección montenegrina. Luego jugará contra República Checa (2 de septiembre), Rumanía (4), Croacia (5) y cerrará la primera fase contra Hungría, el 7 de septiembre.



La selección que dirige el italiano Sergio Scariolo pasará a los octavos de final, que se jugarán en Estambul (Turquía), si es una de las cuatro primeras de su grupo y evitará a Francia y Lituania. En la ronda de los dieciséis mejores podría enfrentarse a Serbia o a la anfitriona Turquía.



La fase de grupos del Eurobasket se disputará entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, y comenzará con los primeros partidos de los grupos A (Eslovenia-Polonia, Islandia-Grecia y Finlandia-Francia) y B (Alemania-Ucrania, Italia-Israel y Lituania-Georgia).



El 1 de septiembre será el pistoletazo de salida para los grupos C (Hungría-Croacia, Rumanía-República Checa y España-Montenegro) y D (Bélgica-Gran Bretaña, Turquía-Rusia y Serbia-Letonia).



Los partidos de la fase eliminatoria, que se disputarán entre el 9 y el 17 de septiembre comenzando por los cruces de octavos de final



El responsable del máximo organismo del baloncesto europeo destacó que la decisión "difícil" que tomaron para el Eurobasket 2015 -que iba a disputarse en Ucrania pero tuvo que cambiarse por el conflicto bélico en ese país- de un formato multisede en Alemania, Letonia, Croacia y Francia fue un éxito.



"Las federaciones hicieron un increíble trabajo y cada sede tuvo récords de espectadores. Cada federación pudo elegir a uno de sus rivales, lo que incrementó el número de espectadores. Más de 26.000 espectadores presenciaron la final en Lille", dijo Demirel.



El presidente de FIBA Europa recordó que Turquía, que acogerá uno de los grupos y la fase final, ya recibió al Eurobasket en 2001, cuando participaron el español Pau Gasol, el alemán Dirk Nowitzki o Dejan Bodiroga, que ganó aquel torneo con Yugoslavia.



Composición de los grupos:



- Grupo A, en Helsinki (Finlandia): Finlandia, Islandia, Francia, Grecia, Eslovenia y Polonia.



- Grupo B, en Tel Aviv (Israel): Israel, Lituania, Italia, Georgia, Alemania y Ucrania.



- Grupo C, en Cluj-Napoca (Rumanía): Rumanía, Hungría, España, República Checa, Croacia y Montenegro.



- Grupo D, en Estambul (Turquía): Turquía, Rusia, Serbia, Letonia, Bélgica y Gran Bretaña.