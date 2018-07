La ruta de bronce viguesa ya está definida

La Segunda División B sorteó ayer su calendario para la temporada 2018/19 que comienza dentro de un mes. El campeonato arranca el 26 de agosto y concluye el 19 de mayo. Entre ambas fechas, casi nueve meses, 38 jornadas, 380 partidos y una lucha encarnizada en todos los frentes. Los tres equipos vigueses, encuadrados en el grupo 1, ya conocen su hoja de ruta para una campaña que se presenta dura y, sobre todo, muy igualada. Seguramente por eso, el perfil del calendario tiene una importancia relativa este curso. El potencial del grupo hace que no haya diferencias sustanciales entre enfrentarse a unos o a otros antes o después.

Ese es el mensaje común de los entrenadores de Celta B, Rápido y Coruxo. Son 38 jornadas, con dos partidos contra todos los equipos y el orden es lo de menos. Así de claro lo tiene Rubén Albés, técnico del filial céltico, que ensalza la "gran dificultad del grupo 1". El segundo equipo del Celta tiene un comienzo curioso, en el que disputará tres derbis en las primeras cinco jornadas. Abegondo será la primera salida del curso –empieza en Barreiro contra el Guijuelo– , en la cuarta fecha visitará O Vao para medirse al Coruxo y una semana después recibirá al Rápido.

"Es raro porque independientemente del nivel que podamos tener nosotros o puedan tener los rivales tan pronto, son tres derbis que lo condicionan todo. Serán semanas muy emocionales y habrá que manejarse en ellas", comenta Albés. Sobre ese principio de curso, el técnico vigués valora muy positivamente comenzar en casa, además del hecho de poder jugar en césped natural en más ocasiones que en sintético en la primera vuelta. "Es pronto para hacer una valoración muy concreta porque todavía no tenemos una percepción real del nivel de los equipos. Muchas plantillas renovadas, entrenadores nuevos y realidades que pueden mudar de una temporada para otra".

El entrenador del filial celeste afirma que el nivel del grupo 1 es muy elevado. "Los 20 equipos van a tener capacidad de competir y complicar a cualquiera en cualquier partido. Ya hemos visto el nivel de los madrileños el año pasado y este va a ser igual. A excepción del Rápido, los gallegos tienen muchos años de experiencia en la categoría, la Ponferradina tiene potencial, este año entran el Burgos y un recién descendido como la Cultural. Además están los dos ascendidos de Salamanca, con capacidad económica y de una gran ciudad. Va a ser duro", explica Albés, que al mismo tiempo reivindica a sus pupilos: "Nosotros también somos un gran equipo. El Celta B se ha ganado un estatus en Segunda B y vamos a defenderlo".

Para Jorge Otero, el calendario no tiene importancia. "He visto los cinco o seis primeros partidos y poco más. No suelo prestarle atención porque no me preocupa. Al final tienes que jugar contra todos. Unos dicen que mejor empezar contra los más fuertes, otros que no. Nunca sabes qué es mejor", analiza el preparador del Rápido, que es consciente de que el Reino de León no es el mejor escenario para empezar. Tras la Leonesa, el cuadro aurinegro recibirá al Navalcarnero en una constante de la temporada: recoge los rivales que deja el Coruxo.

"Evidentemente es una ventaja porque podemos conocer más de cerca, pero aun sabiendo muchas cosas siempre cuesta mucho ganar", explica Otero, que se muestra partidario de centrarse en su equipo y dejar en un segundo plano los rivales. "Sabemos que lo del año pasado fue increíble, pero tenemos que tener los pies en el suelo y mirar hacia abajo. Hay muchos equipos y muy buenos y nos va a costar mucho ganar los partidos. Vamos a tener que pelear mucho", sentencia.

Jacobo Montes, entrenador coruxista, coincide con sus colegas y tampoco le da demasiada importancia al orden de los enfrentamientos, aunque sí reconoce que un principio amable es bueno para que su equipo pueda "sumar puntos y reforzar la confianza de cara a la temporada". El Coruxo se estrena en Navalcarnero, recibe al Valladolid B en O Vao y visita al Internacional de Madrid recién ascendido en las tres primeras jornadas, un comienzo abordable antes de que la carretera empice a empinarse con el derbi ante el Celta B. "Hubiera preferido debutar en un campo de césped natural –el Coruxo está haciendo la pretemporada en el Val de Martín de Baiona, de hierba natural– pero es lo que hay. Tenemos un mes para trabajarlo y lo importante, independientemente del calendario, es que lleguemos preparados al inicio", comenta Montes sobre el estreno de su equipo en Navalcarnero.

No obstante, el técnico redondelano tiene muy claro que el nivel de todos los rivales del grupo es de una exigencia máxima. "Los siete equipos madrileños tienen mucho potencial, los gallegos son competitivos y han entrado equipos como el Burgos o la Cultural Leonesa que suben un punto más el gran nivel del año pasado en el grupo. Nos queda la duda con los filiales, porque unos años pueden tener una camada potente y al siguiente bajar", analiza Jacobo Montes, que espera que el sufrimiento extremo del año pasado solo sea un mal recuerdo en la playa de O Vao. "Tenemos que intentar no dejar el trabajo para el final y llegar al último partido con los deberes hechos y si es posible, que ellos también lleguen así", explica sobre la última jornada en el campo de la Cultural Leonesa.