Seedorf, el líder del vestuario que despertó tarde al Deportivo

Como su compatriota Louis Van Gaal, el neerlandés Clarence Seedorf intentó huir de la negatividad que acompañaba al Deportivo en una temporada que ya había tenido dos entrenadores al frente de la plantilla y en la que el equipo coruñés estaba condenado a sufrir hasta el final para lograr una permanencia que se le escapó.

El paso de Seedorf, como él mismo reconoció en su última comparecencia como técnico blanquiazul tras el partido de Mestalla (2-1) el pasado domingo, fue un "fracaso" en lo que a resultados se refiere, aunque al menos sirvió para infundir optimismo y positividad en una plantilla que necesitaba un líder y que lo encontró en el tercer técnico del curso.

Seedorf aterrizó en el Deportivo a principios de febrero con el equipo inmerso en una profunda crisis de juego y de resultados con Cristóbal Parralo al frente del banquillo tras haber iniciado el curso con sensaciones parecidas con Pepe Mel.

El holandés se hizo cargo del banquillo de rebote porque no era la primera ni la segunda opción. No aceptó el puesto el uruguayo Martín Lasarte, tampoco pudo concretarse la incorporación de su compatriota Diego Alonso y, al final, el Deportivo se decantó por una alternativa que ofrecía parte de lo que buscaba.



La capacidad de liderazgo de Seedorf lo impulsó hacia su primera experiencia en LaLiga española como entrenador después de haber sido jugador del Real Madrid en la década de 1990, carrera que siguió en el Inter de Milán y el AC Milán, al que defendió entre 2002 y 2012.



Su experiencia como jugador contrastaba con su inexperiencia en los banquillos. Apenas una veintena de encuentros con el Milán tras colgar las botas y unos meses en el Shenzhen de la segunda división china.



El desconocimiento del equipo coruñés y de LaLiga, reconocido la semana pasada por uno de los capitanes, Juanfran Moreno, le pasó factura.



Fuentes próximas al vestuario revelan que en los primeros entrenamientos y partidos a algunos jugadores los llamaba por el dorsal en vez de por el nombre.



Desde el primer momento apostó por reforzar el cuerpo técnico con colaboradores que encontró en el propio club y otros que llegaron junto a él, entre ellos, dos psicólogos.



Sabía que necesitaba recuperar la autoestima de un equipo que a principios de temporada tenía altas expectativas que no tardaron en venirse abajo.



Seedorf lo convenció, cumplió el papel de líder, pero no se tradujo en resultados en el césped, donde sorprendieron algunas alineaciones, jugadores fuera de sus posiciones naturales y sistemas de juego.



En estos tres meses al frente del equipo siempre mantuvo una enorme sonrisa y un optimismo que no decayó.



Aunque los resultados no llegaban, sacaba la lectura positiva de los encuentros, felicitaba a sus jugadores, seguía corrigiéndoles en los entrenamientos y haciendo que creyeran en sus remotas opciones de salvarse.



Mejoró las prestaciones defensivas del Deportivo, que era un equipo muy frágil, pero a costa de empeorar sus números en ataque, donde no vio puerta hasta el cuarto encuentro (1-1 ante el Betis).



La primera victoria se le resistió hasta su noveno partido como técnico blanquiazul (3-2 ante el colista, el Málaga). Solo a otro entrenador en toda la historia del club en Primera División le había costado tanto estrenar su cuenta de triunfos.



Después de la primera victoria, llegó la segunda en la siguiente jornada ante el Athletic de Bilbao (2-3) y, con ella, la esperanza de salvar al Deportivo.



Sin embargo, las opciones de permanencia se difuminaron con otros dos empates consecutivos ante el Sevilla y el Leganés, ambos sin goles, y el descenso se consumó el día en que el Barcelona se proclamó campeón en el estadio Abanca-Riazor (2-4).



Después, mantuvo la compostura en el derbi gallego (1-1) con el Celta en Balaídos y cerró su etapa al frente del equipo con derrotas ante el Villarreal (2-4) y el Valencia (2-1).



Seedorf había dejado la puerta abierta a su continuidad en el equipo en Segunda División y la semana pasada apremió al Deportivo a presentarle una propuesta porque, de lo contrario, empezaría a escuchar otros proyectos.



Acabada LaLiga, con la vuelta del equipo a Segunda cuatro años después, el club entiende que Seedorf está "capacitado" para entrenar en Primera, pero no para dirigir el proyecto con el que intentará regresar a la élite.