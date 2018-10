El Sevilla aprieta la lucha por el liderato a costa del Celta

El Sevilla aprieta la lucha por el liderato en LaLiga Santander gracias a los dieciséis puntos que suma después de imponerse por 2-1 al Celta, que salió con ganas de reencontrarse con el triunfo pero que tuvo el inconveniente de la expulsión del mexicano Néstor Araujo en el minuto 58.



Los hispalenses abrieron el marcador en la primera parte cuando no habían hecho muchos más méritos que el rival y en la segunda lo redondearon con un segundo, aunque el Celta no se rindió pese a jugar con diez y con el 2-1 incluso pensaron en recuperar un punto.



Se inició el partido con resultados significativos en esta octava jornada, en la que el Atlético de Madrid había ganado al Betis (1-0) y el Real Madrid perdido en el campo del Alavés (1-0), con lo que el Sevilla podría asaltar la primera plaza del campeonato si ganaba y a la espera de lo que hiciera después el Barcelona en el estadio Mestalla ante el Valencia.



El Celta, por su parte, también podía dar un salto importante y asentarse en la zona de puestos europeos pese a que llevaba de una racha de resultados no demasiado positivos, como el último empate en Vigo ante el Getafe (1-1).



De entrada, el entrenador sevillista, Pablo Machín, volvió a disponer del once que tan buenos resultados le dio en las pasadas semanas y que dejó de utilizar en hasta cinco futbolistas en el traspiés europeo del pasado jueves en Rusia ante el Krasnodar (2-1).



Los gallegos no se quisieron arrugar ante ello y su entrenador, el argentino Antonio Mohamed, puso a un equipo ofensivo con sus dos goleadores, Iago Silva y el uruguayo Maxi Gómez, escudados por el danés Pione Sisto.



El Sevilla intentó ser el dominador del choque en busca de sus dos puntas, el portugués André Silva y el francés Wissam Ben Yedder, pero fue el céltico Pione Sisto el que hizo intervenir por primera vez con acierto al meta checo Tomas Vaclik y después otro compañero, el central argentino Gustavo Cabral, mandó alto un balón claro.



Dos sustos para un conjunto andaluz lento en sus acciones y que no encontró líneas de pase para sorprender al gallego, que sí se sitió dominador en el centro del campo y sin problemas en su área.



Pese a ello, un preciso centro desde la derecha de Jesús Navas al centro del área fue cabeceado con potencia por Pablo Sarabia al fondo de la portería en el primer remate local entre los tres palos (min.39), lo que le valió para irse al descanso en ventaja.



El Celta, que salió en la segunda parte con el joven delantero hispanoalemán Dennis Eckert en lugar de Pione Sisto, buscó más intensidad en el ataque, pero fue Ben Yedder el que estuvo muy cerca de poner pronto el 2-0, aunque mandó el balón alto.



Los visitantes sufrieron una cadena de adversidades seguidas cuando el defensa mexicano Néstor Araujo vio en dos minutos dos tarjetas amarillas y dejó a los suyos con diez a los 58 minutos y tres después Ben Yedder sí metió el segundo, no sin antes de que el colegiado asturiano Pablo González Fuertes consultara el VAR por posible fuera de juego previo de Sarabia.



El Celta, pese a su inferioridad, apretó mucho para reducir las diferencias en el marcador, mientras que el Sevilla, a la contra, perdonó el poner el tercero, y en ese pulso el francomarroquí Sofiane Boufal puso un brillante 2-1 en el 85 que abrió en partido en su recta final pero sin que ya cambiara el resultado más.

Ficha técnica:

2 - Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Aranal; Sarabia, Éver Banega (Roque Mesa, m.91), Franco Vázquez; Ben Yedder (Quincy Promes, m.78) y André Silva.



1 - Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Araujo, Juncá (Junior Alonso, m.82); Beltrán, Lobotka; Pione Sisto (Eckert, m.46), Iago Aspas (Boufal, m.69) y Maxi Gómez.



Goles: 1-0, M.39: Sarabia. 2-0, M.61: Ben Yedder. 2-1, M.85: Boufal



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Expulsó por dos tarjetas amarillas al céltico Araujo (m.56 y 58). Además, también amonestó a los locales Éver Banega (M.17), Carriço (m.56) y Arana (m.88) y a los visitantes Roncaglia (m.52) y Cabral (m.91).



Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante 38.068 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera jugador del Sevilla Antonio Valero, quien falleció esta semana a los 86 años. Por ese motivo los futbolistas sevillistas lucieron brazalete negro.