Solari: "El Madrid cuando cae siempre se recupera, por eso es el más ganador de la historia"

El argentino Santiago Solari, técnico del Real Madrid, cuyo equipo se medirá este martes con el Roma, aseguró que el conjunto madridista "cuando cae siempre se recupera" y que "por eso el más ganador de la historia", al referirse a la derrota por 3-0 del sábado contra el Eibar en la Liga española.



Solari destacó este lunes la importancia de pasar página tras lo sucedido en ese partido y pidió a su plantilla jugar un encuentro en el Estadio Olímpico romano "a la altura de la historia" del Real Madrid, durante la rueda de prensa previa al cruce de este martes.

"Hay que hacer un partido como siempre en 'Champions', estar a la altura de nuestra historia en esta competición. Algo fácil de decir pero al mismo tiempo también difícil", dijo Solari

"De fuego son todos (los partidos en el Madrid), cada partido y entreno, cada día que pasa. En sus 116 de historia tuvo que pasar muchas pruebas de fuego, y cuando cae siempre se recupera, por esto es el más ganador de la historia del fútbol", agregó el técnico argentino.



Reconoció que la derrota frente al Eibar, tras sumar cuatro victorias consecutivas, fue dura, aunque subrayó que las energías físicas y mentales tienen que centrarse ahora en el Roma del técnico Eusebio Di Francesco.



"Lo de Eibar fue duro, pero ya pasó, lo hemos analizado, lo hemos charlado, trataremos de mejorar lo que debemos, pero de la misma forma que los cuatro partidos ganados anteriormente", explicó Solari, que jugó durante tres años en Italia en su carrera de futbolista.

"Con este tenemos que hacer lo mismo, es otro partido. Estamos en Roma, en el Olímpico, en otra competición. Nuestra atención tiene que estar en mañana", agregó

Solari dijo que tiene confianza en todos los integrantes de su plantilla y subrayó que Isco Alarcón, que nunca fue titular en los partidos con el argentino en el banquillo, es importante como los demás.



"Trabaja bien, a la par de sus compañeros. Es muy importante para nosotros y cuento con él igual que cuento con los otros 23", afirmó, restando importancia a quienes le consideran falto de motivaciones en los últimos tiempos.



Sobre el peso de la baja del brasileño Casemiro, lesionado, Solari consideró que en su plantilla hay jugadores capacitados para sustituirle y que posiblemente el más parecido al medio carioca sea Marcos Llorente.



"Hay jugadores que pueden hacer esa función con distintas características. Esté Dani Ceballos que lo ha hecho y bien. Mejor contra el Celta Vigo que contra el Eibar. También puede jugar (el uruguayo, Fede) Valverde, (el alemán )Toni Krooos, puede jugar Marcos Llorente que es el más parecido a Casemiro", aseguró.



"Por supuesto que a Casemiro, como a Nacho (Fernández) o (Jesús) Vallejo los queremos de vuelta lo antes posible, pero hay que encontrar soluciones con las piezas que tenemos", prosiguió.



El argentino concluyó su intervención con un recuerdo, en perfecto italiano, de su trayectoria en la Serie A italiana (Primera División), un período muy positivo y coronado con tres títulos ligueros en el Inter de Milán.



"En Italia fueron tres años maravillosos, hice parte del Inter, gane tres `Scudettos` seguidos. Sé que fue un período especial, lleno de amigos. En este estadio (el Olímpico) en particular marqué un gol al Lazio, no me acuerdo en qué portería. Tengo un buen recuerdo, del estadio, de Totti, y los aficionados, que nunca paran de cantar", dijo.