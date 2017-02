Los 'taronja' se cuelan en la fiesta de Llull y Doncic

No serán campeones, pero desde luego queda claro que Vitoria se respira baloncesto como en pocos sitios. No hace falta llegar al estadio para notar el cariño de la agente por este deporte y, ante todo, por su equipo. Balcones, coches, autobuses y tranvías vestidos para alentar a los suyos, y más cuando se es el anfitrión. Imposible no unirse a su fiesta. Contra ellos y el resto de aficiones se enfrentó un Madrid que llegó a las semifinales con el run run de una polémica victoria ante el Morabanc Andorra.

Vitorianos y madrileños fueron los primeros en saltar a la pista y no defraudaron. Tras un duro y emocionante enfrentamiento, Llull y Doncic decantaron la balanza para los de Pablo Laso. Van camino de hacer historia, su nivel está fuera de dudas. Este servidor sigue creyendo que este será el torneo del 7 madrileño. Y más si a su fiesta se unen el menorquín y Randolph. Les espera una jornada para ser campeones y seguir haciendo historia.

La "sorpresa" la dio el Valencia Basket ante un Barcelona Lassa que suma un nuevo fracaso. Los culés se mantienen en una ruleta rusa en la que casi siempre salen vencidos. Los ánimos por el triunfo de cuartos duró hasta el descanso. A partir de ahí los de Pedro Martínez se lo creyeron y la fiesta comenzó en la grada. Los 'taronja' acompañados de su 'xaranga' estarán en la gran final porqie fueron un grupo coral y sobre todo un 'equipo'.

Naranja y blanco lucirán este domingo en las gradas del Buesa Arena. La fiesta del baloncesto se acerca a su final, pero con la sensación de que lo mejor está por llegar. Cuarenta minutos para saltar, bailar, llorar y sobre todo vivir un deporte que engancha.