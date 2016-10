El TAS rebaja la suspensión de Sharápova

La tenista rusa María Sharápova podrá regresar a las pistas el 26 de abril de 2017 después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo -TAS- rebajara hoy la sanción de dos años que recibió por consumo del fármaco cardiovascular Meldonium.



"Sharápova podrá competir a partir del 26 de abril de 2017 después de la reducción del período de descalificación", anunció Shamil Tarpíschev, presidente de la Federación de Tenis de Rusia.



Tarpíschev, quien consideró que Rusia debe estar satisfecha por la decisión, cree que a la hora de rebajar la sanción a 15 meses el TAS tuvo en cuenta la "intachable reputación" de Sharápova, antigua número uno del mundo y ganadora de cinco Grand Slams.



El tribunal con sede en Lausana explicó hoy en un comunicado que Sharápova violó las reglas antidopaje al consumir un fármaco incluido en la lista de sustancias prohibidas, pero éste no fue un error "significativo".



"Por ello, la descalificación de quince meses es el castigo más apropiado", señala.



De esta forma, Sharápova se perderá la próxima edición del Abierto de Australia, pero llegará a tiempo a la temporada de tierra y a Roland Garros, torneo que se adjudicó en dos ocasiones (2012 y 2014).



La nota recuerda que la rusa admitió públicamente que había cometido esa infracción "de manera inadvertida", ya que ella y su equipo no llegaron a darse cuenta de que Meldonium había sido incluido en la lista de sustancias dopantes en enero pasado.



Además, recordó que su doctor le había prescrito ese medicamento hace diez años y que no lo consumió para mejorar su rendimiento, sino por motivos de salud, por lo que recurrió al TAS para que le rebajara la sanción impuesta por la ITF.



El entrenador del equipo olímpico, Vladímir Camelzon, aseguró que la decisión del TAS permitirá a Sharápova "recuperar su buen nombre" y acusó a la ITF y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de "inventar un problema para acabar con una gran deportista".



La ITF impuso el 8 de junio una suspensión de dos años a Sharápova por consumo de Meldonium, fármaco que se utiliza para combatir los problemas cardiovasculares y que, entre otros, su inventor y el presidente ruso, Vladímir Putin, no consideran sustancia dopante.



En cambio, la federación internacional considera que Meldonium es un "modulador metabólico" que incrementa el rendimiento físico y mental.



Sharápova, que en un principio admitió que había cometido "un gran error" y pidió "una segunda oportunidad", negó después que consumiera Meldonium diariamente y que "fuera avisada cinco veces sobre la inminente prohibición de la medicina".



Nada más conocerse la sanción, algunas compañías rompieron sus contratos publicitarios con la deportista, considerada la más rica del mundo y que perdió muchos millones de dólares debido al escándalo de dopaje, aunque otras empresas la defendieron hasta el final.