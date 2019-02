Ter Stegen impide la derrota del Barcelona en San Mamés

ATHLETIC CLUB 0 - 0 FC BARCELONA

El meta alemán Marc-André Ter Stegen impidió este domingo la derrota del FC Barcelona en San Mamés con dos espléndidas paradas a disparos de Markel Susaeta e Iñaki Williams que fueron las mejores ocasiones del clásico de esta noche en Bilbao ante el Athletic Club que terminó sin goles.



El 0-0 final fue quizás demasiado premio para un Barça que no generó oportunidades de gol, aunque sí que mantuvo la iniciativa en el juego durante más tiempo. Y quizás demasiado castigo para un Athletic que tuvo las mejores ocasiones y aguantó estoico el infructuoso dominio visitante del segundo tiempo.



Con este empate, los de Ernesto Valverde ceden dos de los ocho puntos que mantenían en la tabla sobre el Real Madrid, que ahora queda a seis, y amplía en uno, a siete, la diferencia sobre el Atlético de Madrid, que cayó a la tercer plaza.



Los de Gaizka Garitano, por su parte, se mantienen en la pelea por escapar desde descenso a la que los devolvió la derrota de la pasada semana en Anoeta y en la que adquieren cuatro puntos de ventaja sobre esas temidas posiciones.



Al final jugó Messi, la duda que planeaba sobre el partido. Y por tanto también salió Balenziaga para hacer una pareja de bailes ya clásica en la última década. El que no jugó fue Muniain, uno de los cinco cambios de Garitano respecto a Anoeta, su única derrota liguera y el peor partido de su equipo con él en el banquillo.



El choque arrancó con el Athletic más intenso y también más peligros. Hasta el punto de que Ter Stegen fue el mejor de los visitantes en una primera mitad en la que los `leones` gozaron de hasta tres buenas ocasiones para marcar.



La primera, la mejor de todas, un disparo con efecto desde la frontal del capitán Susaeta, que este domingo jugó su partido 501 con su equipo de toda la vida, que el meta alemán mandó a córner con una felina estirada a mano cambiada.



Las dos siguientes fueron de Raúl García, a quien le salió demasiado centrada y a las manos de Ter Stegen una preciosa chilena que se fabricó él mismo dentro del área; y posteriormente le desvió Sergi Roberto un remate a un balón pasado al borde del área pequeña.



El Athletic tambi én percutió por el lado de Yuri, más adelantado por delante de Balenziaga y quien buscó fortuna con dos fuertes disparos que no tuvieron éxito.



Por su parte, del Barça, a verlas venir casi toda la primera mitad, aunque buscando el campo rival sin ambages con balón sobre todo por el lado de Semedo, lo mejor salió de las botas de Messi.



Primero para centrar sobre Suárez un balón que solo logró peinar el uruguayo; después para buscar una vaselina a un balón despejado por Herrerín que se le fue alta, aunque en jugada ya sancionado con fuera de juego; y finalmente en un disparo desde la frontal que se le complicó más de lo que se esperaba al meta bilbaíno.



La segunda mitad arrancó de manera muy diferente a la primera, ya que el asedio de los visitantes fue total desde el principio. El Barça se hizo completamente con la posesión, Messi entraba cada vez más en juego y el Athletic parecía en modo agonía.



A pesar de ello, los de Valverde no concretaban ocasiones más allá de un golpe franco lejano que se le fue arriba al de Rosario y una mano en el área de De Marcos claramente involuntaria.



Es más, quizás la mejor oportunidad en los primeros 20 minutos de la continuación fue un disparo de San José tras una contra local que se fue fuera cerca del poste.



Ya habían em pezado a llegar los cambios, en el Athletic para dar aire a un equipo ya castigado y que Muniain intentase encontrar al desasistido Williams, y en el Barça consecuencia del gris encuentro que estaban completando Vidal y Coutinho.



Y Muniain encontró una vez a Williams, pero la `pantera` se encontró con Ter Stegen, que hizo su segunda gran parada de la noche. Esta vez a un disparo casi a bocajarro que Williams fue capaz de sacar cuando el balón se le había quedado un poco atrás en un centro desde la derecha de Muniain.



Fue la última oportunidad de cualquiera de los dos equipos en una final de asedio barcelonista y defensa de un Athletic que, no obstante, no renunció a los contraataques.

Ficha técnica

0 - Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Beñat (Beñat, m.56); Susaeta (Muniain, m.62), Raúl García, Yuri; y Williams (Kenan Kodro, m.89).



0 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet (Vermaelen, m.87), Semedo; Busquets, Rakitic, Vidal (Aleñá, m.63); Messi, Luis Suárez y Coutinho (Dembélé, m.75).



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Expulsó a De Marcos, en el minuto 91, por doble amonestación. Además, mostró tarjeta amarilla al local Dani García (m.52) y a los visitantes Lenglet (m.72) y Busquets (m.78).



Árbitro VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en un San Mamés sin papel a la venta y cerca del lleno con 47.557 espectadores, según datos oficiales.