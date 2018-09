El Valencia no encuentra el camino ante un Celta que tuvo premio

Valencia y Celta empataron a uno en Mestalla en un partido en el que los locales no fueron capaces de lograr la primera victoria de la temporada y en el que el Celta encontró al final el premio del empate a pesar de que sus largas posesiones de balón habían sido improductivas.



Durante más minutos tuvo la pelota el Celta, pero sin profundidad, mientras que el Valencia dispuso de más ocasiones, en un partido que, pese a ello, no brilló por las oportunidades de gol ante ambas porterías.



Por segundo partido seguido el Valencia se encontró en casa con un rival con defensa de cinco, tal y como le ocurrió ante el Betis, pero hoy mostró más recursos para superarla que en aquel encuentro y, tras el descanso, el Celta pasó a jugar con cuatro en línea, con Hugo Mallo en posiciones más avanzadas y Roncaglia de lateral.



El partido d io comienzo con el Celta como dominador. Suyo era el balón y las posesiones ante un rival que no le presionaba y le esperaba replegado.



Pasados los primeros diez minutos de juego, los locales se soltaron y empezaron a aproximarse a la meta del equipo gallego, en su caso con acciones rápidas y a la contra, ya que la pelota estaba casi siempre en poder de su oponente.



Las fuerzas pasaron a nivelarse a pesar de que los estilos de juego eran completamente diferentes. El Celta no conseguía que su posesión se convirtiera en aproximaciones con peligro y el Valencia encontraba espacios para llegar a la meta de Sergio Álvarez.



Una jugada rápida entre Gayá, Rodrigo y Guedes acabó con un pase a Batshuayi, que batió por bajo la meta del conjunto vigués en el ecuador del primer periodo.



El gol no cambió la dinámica del partido, ya que todo continuó igual, pues al toque del Celta le faltó profundidad y el Valencia solo encontra ba espacios al contragolpe y de forma ocasional.



Esa dinámica se mantuvo hasta el descanso gracias a la buena defensa del Valencia, que por primera vez esta temporada alineó a Garay y Murillo como centrales, quienes estuvieron impecables en el primer periodo, mientras que al Celta le faltaron efectivos en ataque.



El Celta hizo un planteamiento más ofensivo tras el descanso, pero las ocasiones volvieron a ser para los locales, que antes del cuarto de hora pudieron ampliar la cuenta en sendas acciones de Rodrigo y Wass, aunque Beltrán, tras un rechace, tuvo la primera opción para los gallegos en el minuto 58.



El partido era más dinámico, ya que al Celta no le bastaba con manejar el balón y debía arriesgar para buscar el empate, mientras que el Valencia porfiaba por te ner una ocasión clara que le permitiera cerrar el partido.



A falta de un cuarto de hora, el Valencia ya había apostado decididamente por tratar de guardar su parcela, mientras que el manejo de balón parecía un recurso insuficiente para los gallegos ante un conjunto local bien plantado en retaguardia, pero que para no sufrir necesitaba tener más el balón.



Ambos equipos tuvieron opciones, pero fue el Celta el que aprovechó una, en el minuto 82, con un gran cabezazo de Aspas tras un centro desde la izquierda, y luego volvió a jugar con cinco defensores.



Tras el empate del Celta, el Valencia buscó el segundo gol, dispuso de alguna opción para marcarlo, pero el equipo visitante lo impidió.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Neto, Piccini, Garay, Murillo, Gayà, Wass, Carlos Soler, Coquelin (Kondogbia, m.70), Guedes (Cheryshev, m.76), Batshuayi (Gameiro, m.83) y Rodrigo.



1 - Espanyol: Sergio, Hugo Mallo (Denis Eckret, m.70), Roncaglia, Cabral, Araújo, Juncà, Beltrán, Labotka, Okay (Pione Sisto, m.46), Aspas (Junior Alonso, m.85)r y Maxi Gómez.



Goles: 1-0, m.24: Batshuayi. 1-1, m.82: Aspas.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Valencia a Batshuayi y por el Celta a Iago Aspas, Hugo Mallo y Beltrán.



Incidencias: partido disputado en Mestalla ante 35.500 espectadores. El técnico local, Marcelino García Toral, cumplió un partido de sanción tras haber sido expulsado el pasado domingo en Villarreal.