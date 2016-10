El Valencia identifica al agresor de Neymar, que pide perdón por carta

El Valencia ya ha identificado al aficionado que el pasado sábado lanzó una botella que impactó en el jugador del FC Barcelona Neymar Jr y el seguidor ha hecho pública una carta en la que pide perdón y asegura estar arrepentido pero en la que dice que previamente el brasileño insultó a los aficionados de la Grada Joven.



El club anunció el pasado lunes que ya tenía una imagen del seguidor que había lanzado la botella y este martes acudió a las oficinas de la entidad una persona que se identificó como el padre del agresor para entrevistarse con los responsables de seguridad del club, que en su momento anunció que lo expulsaría cuando lo identificara.



Por su parte, el joven, cuya identidad no ha trascendido y que podría ser menor de edad, ha hecho pública una carta en la emisora `99.9 Valencia` en la que asegura que "desde el momento que lancé la botella supe el grave error que cometí, me arrepiento rotundamente".



"Cuando metió Messi el gol (...) vi como Neymar nos insultó y nos provocó a todos los aficionados del Valencia, (...) En ese momento vi la botella en el suelo y sin ni siquiera pensarlo mi impulso fue cogerla y lanzársela con la mala suerte de que la mía impactó en ellos", recordó.



El seguidor lamentó también que pese a estar "prácticamente vacía, bastó para que no solo uno, sino hasta cinco jugadores, fingieran el contacto".



"Pero lo que más mal me sabe es que yo amo al Valencia por delante de todo lo demás y sé que en este acto no se representa a la gran afición del Valencia, ni mucho menos nuestros valores", apuntó.



El aficionado acabó su misiva pidiendo "perdón al Barcelona y, sobre todo, al equipo de mi vida, (al) que como siempre, seguiré apoyándole hasta el fin de mis días".