Victoria de altura de Francia; Bélgica, intratable; y Portugal, suma y sigue

Francia logró una victoria de altura ante Holanda (0-1) para avanzar con paso firme en la fase de clasificación hacia el Mundial de Rusia, en la que Bélgica ganó su tercer partido (0-6 ante Andorra) y Portugal, con un triplete de André Gomes, logró su segunda goleada consecutiva ante las Islas Feroe (0-6).



El duelo de la noche se disputó en el Amsterdam Arena. Allí, holandeses y franceses midieron sus fuerzas en el `grupo de la muerte`. El enfrentamiento iba a ser clave para el futuro de ambos equipos y, de los dos, fue Francia el que se llevó el gato al agua.



Los hombres de Didier Deschamps plantearon un partido muy serio con una magnífica actuación de Paul Pogba, que brilló por encima del resto para eclipsar al dúo Griezzman-Gameiro. Los delanteros del Atlético de Madrid, protagonistas en el partido frente a Bulgaria de hace unos días (4-1), no pudieron esta vez celebrar un gol.



Pogba, con un despliegue físico descomunal, marcó el único tanto del duelo, con algo de ayuda del portero Maarten Stekelenburg. El guardameta del Everton recuperó la titularidad después de cuatro años y puso la mano demasiado blanda ante el derechazo desde fuera del área de Pogba en la primera parte que significó el gol de la victoria para Francia.



Los holandeses intentaron empatar, pero el cuadro galo, bien plantada sobre el campo, no fue capaz de batir a Hugo Lloris. Francia logró una victoria de altura, pero seguirá por detrás de Suecia, que ganó 3-0 a Bulgaria con goles de Ola Toivonen, Oscar Hiljemark y Victor Nilsson-Lindelof. Con 7 puntos, los escandinavos son los líderes del grupo A.



Portugal, después golear a Andorra 6-0 con un buen encuentro de Cristiano Ronaldo (marcó 4 goles), visitó a las Islas Feroe con un dato sobre la mesa: el jugador del Real Madrid quería ampliar a 28 el número de selecciones ante las cuáles ha marcado. Su rival, pese a que logró una meritoria victoria en Letonia por 0-2, tenía pinta de ser su próxima víctima.



Cristiano no falló con su cita con el gol y celebró uno en la segunda parte, cuando André Gomes quitó todo el protagonismo a su compañero con un `triplete` en el primer acto. La selección de las Islas Feroe no presentó batalla y el conjunto luso añadió un par de dianas más (Joao Cancelo y Joao Moutinho) se dio un festín para continuar segunda del grupo B por detrás de Suiza.



Los helvéticos mantuvieron el liderato con una victoria pírrica contra Andorra. Ganaron 1-2, y gracias; con un gol de penalti de Fabian Schar en la primera parte y otro de Admir Mehmedi en la segunda. La selección del principado redujo distancias tarde, en el descuento, con el acierto de Alex Martínez. Al final, la lógica mandó y Suiza cuenta sus partidos por victorias, pese a su juego irregular.



Mientras, Hungría alcanzó los cuatro puntos y se colocó en la tercera plaza después de ganar 0-2 a Letonia. Una buena jugada de Nemanja Nikolics por la banda derecha con un centro que aprovechó Adam Gyurcso y un gol tranquilizador de Adam Szalai, bastaron a los magiares para sumar su primera victoria de la fase de clasificación.



En el grupo H, Grecia y Bélgica se mantienen intratables. Los primeros han recuperado el pulso a una fase de clasificación después del fracaso en el camino hacia la Eurocopa de Francia 2016. Suma sus partidos por victorias y en esta ocasión se deshizo de Estonia con un partido serio que acabó 0-2.



Los tantos de Vassilios Torosidis casi en los primeros instantes del choque y de Konstantinos Stafylidis, en la segunda parte tras un gran lanzamiento de falta, impulsaron a Grecia hasta los nueve puntos tras ganar también a Chipre y a Gibraltar.



Aún así, continúa por detrás de Bélgica, que vivió un partido plácido en Gibraltar con un dato curioso: el delantero Christian Benkele marcó el gol más rápido de la historia de los Mundiales incluidas las fases de clasificación. Lo consiguió a los ocho segundos y después hizo dos más para lograr un triplete.



Axel Witsel y Dries Mertens completaron una goleada con la que la selección de Roberto Martínez lidera su grupo. Por detrás, aparte de Grecia, se colocó Bosnia Herzegovina, que sufrió muchísimo para derrotar a Chipre. Lo consiguió con dos dianas de Edin Dzeko en la segunda parte, suficientes para que los balcánicos alcanzara los seis puntos.