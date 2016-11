Vitolo rescata al Sevilla y el Depor cae tras tener dos goles de renta

El Sevilla esprintó en los últimos minutos en Riazor, levantó dos goles de ventaja del Deportivo (2-3) y firmó su segunda victoria a domicilio en LaLiga Santander gracias a la aportación de Vitolo en el segundo periodo, en el que una jugada polémica pudo ser determinante, un penalti que pidieron los locales y que Mateu Lahoz no concedió con 2-1.



A los coruñeses, que se adelantaron en el primer minuto y llegaron a disponer de dos goles de renta, se les hizo larguísimo el partido y acabaron perdiendo tres puntos cuando ya se veían con ellos en la clasificación.



El técnico del Deportivo, Gaizka Garitano, retocó la alineación y el esquema, sorprendió con la titularidad del holandés Ryan Babel junto al rumano Florin Andone en ataque, dejó al colombiano Marlos Moreno en el banquillo y dispuso una especie de rombo en el medio del campo con Mosquera, el brasileño Guilherme, el luso Bruno Gama y el turco Emre Çolak.



La apuesta le dio resultado en el primer minuto de partido tras un inoportuno resbalón del brasileño Ganso en el centro del campo que continuó con la subida de Juanfran por la banda derecha y el cabezazo de Babel en el segundo palo, mal defendido por Mercado para desesperación de Sergio Rico, que vio como el balón entraba ajustado al poste.



El Sevilla, con línea de tres en defensa y dos carrileros (Mariano y Escudero) se adueñó de la posesión y convirtió el partido en un monólogo.



El Deportivo intentó evitar que los de Jorge Sampaoli superaran la línea de tres cuartos de ataque y, cuando no lo consiguió, quedó en manos de la contundencia de su pareja de centrales (Albentosa y el brasileño Sidnei), y de la puntería de los sevillanos.



Escudero fue el primer jugador del conjunto andaluz que encontró fisuras en el muro del Deportivo, pero su disparo se marchó por encima de la portería de Tyton a los cinco minutos y, cuando el partido cumplió el primer cuarto de hora, ni Vietto ni Mercado pudieron conectar en el área pequeña un centro desde la izquierda.



La respuesta del Deportivo fue un disparo de Çolak que tuvo que desviar a córner Sergio Rico, pero el guion del partido siguió escribiéndolo el conjunto andaluz, que perdonó un mano a mano con Tyton al borde de la media hora de juego tras un taconazo de lujo de Ganso a Sarabia.



El conjunto coruñés castigó la falta de determinación del Sevilla en ataque y también en defensa con una acción personal de Andone, que recibió un pase de Babel, se libró de tres rivales que le salieron al paso (Pareja, Carriço y Kranevitter), y definió ante Sergio Rico.



El rumano, que había puesto fin en la anterior jornada a más de 860 minutos sin marcar, estrenó su cuenta de goles en partido oficial en Riazor y lo celebró con euforia, primero en el centro del campo y luego con un fuerte abrazo con su entrenador.



Quedaban tres minutos para el descanso y en medio de esa exaltación deportivista apareció N`Zonzi, tras un pase de Escudero, para bajar a su rival a la tierra con un disparo ajustado que no pudo despejar Tyton.



Sampaoli introdujo en el campo a Vitolo tras el paso por vestuarios, dejó a Carriço en la caseta, e incrustó a Kranevitter entre los centrales, su equipo dispuso de cinco saques de esquina en los primeros 20 minutos del segundo periodo, pero ninguno comprometió al Depor.



El Sevilla siguió insistiendo sin éxito a balón parado y rozó el gol a los 69 minutos con un centro de Vitolo que despejó providencial Luisinho en el área pequeña.



La polémica llegó poco después en el área del conjunto hispalense, donde Mercado empujó a Andone cuando este iba a finalizar un esprín tras un excepcional pase del internacional costarricense Celso Borges, pero Mateu Lahoz no lo consideró penalti.



Garitano trató de cerrar el partido aportando un central más, Arribas, y el Deportivo defendió la ventaja en el marcador con mucho sufrimiento.



Cuando los coruñeses estaban llegando a la orilla con la victoria en su poder, apareció Vitolo para empatar el partido y, en el descuento, los andaluces se llevaron los tres puntos en el descuento.



Los de Sampaoli completaron la remontada en el décimo saque de esquina, transformado por el argentino Mercado, para imponerse en Riazor con el mismo marcador que había firmado en el único triunfo que habían logrado a domicilio, en Leganés.



- Ficha técnica:



2 - RC Deportivo: Tyton; Juanfran (Arribas, min.79), Albentosa, Sidnei, Luisinho; Mosquera; Bruno Gama, Çolak (Borges, min.62), Guilherme; Andone (Marlos Moreno, min.87) y Babel.



3 - Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Mercado, Carriço (Vitolo, min.46), Nico Pareja, Escudero; Kranevitter; Sarabia (Ben Yedder, min.76), N`Zonzi, Ganso (Franco Vázquez, min.70); y Vietto.



Goles: 1-0, min.1: Babel. 2-0, min.42: Andone. 2-1, min.44: N`Zonzi. 2-2, min.87: Vitolo. 2-3, min.92: Mercado.



Árbitro: Mateu Lahoz, del colegio valenciano. Amonestó a Tyton (min.57), Arribas (min.84) y Babel (min.94), del Deportivo, y a Dani Pareja (min.76) y Vietto (min.83), del Sevilla.



Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Riazor ante 21.277 aficionados según el Deportivo.