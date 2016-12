Zidane: "Va a ser diferente al año pasado"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, huyó del papel de favorito que se concede a su equipo en el Clásico por los seis puntos de ventaja sobre el Barcelona y aseguró que espera un partido "diferente al año pasado", cuando conquistó el Camp Nou al ir "con el culo apretado".



A un día de la disputa del Clásico del fútbol español la cara de Zidane no pudo ser más relajada en rueda de prensa. Sonriente, bromista, su comparecencia mostró la ilusión con la que encaran la visita al Barcelona pero también la tranquilidad del líder.



"Mañana va a ser un partido completamente diferente al del año pasado que íbamos con el culo apretado. Tenemos que tener la misma cosa en la cabeza porque son muy buenos pensando de esta manera, pero va a ser un partido distinto. Quiero que estemos preparados igual que el año pasado pero como lo estamos haciendo últimamente y ver un buen partido", manifestó en rueda de prensa.



Zidane espera un choque "complicado" y "muy duro" ante "un gran rival", pero aseguró que sus jugadores están "listos" para volver a conquistar el Camp Nou, pero sin sentirse favoritos.



"La gente quiere ver un buen partido de fútbol y lo más importante es estar concentrados en nuestro trabajo. Para nada somos favoritos, no existe favorito en este Clásico. Es 50 a 50 como siempre. No me gusta lo que están diciendo alrededor", advirtió.



Por eso, su trabajo ha sido aislar a sus jugadores del optimismo que les rodea en este momento por su buena racha y hacerles sentir que los puntos son igual de importantes para un Real Madrid que, si vence, puede dejar a nueve de distancia a su gran rival.



"Nos jugamos siempre mucho y hay que dar el máximo para hacer un buen partido. Si jugamos bien, entramos bien y estamos concentrados, podemos hacer las cosas bien. Todos necesitamos los puntos, no solo el Barcelona porque está detrás y se piensa que es más necesario para ellos ganar. Estamos por delante pero esto no significa nada, tienes que demostrar siempre cada partido y vamos a intentarlo".



Descartó el técnico francés que su rival tenga "un punto débil" pero reconoció que lo han estudiado y saben que pueden "hacerle daño". Por eso, el Real Madrid dijo que saldrá a ganar el partido y sin pensar que un empate es bueno para sus intereses.



"Solo pensamos en hacer un buen partido. La idea es intentar ganar porque en el empate o en perder no pienso, solo en dar lo máximo para que después del partido no podamos decir que nos ha faltado nada. El resultado es la consecuencia de lo que vamos a hacer. Si lo hacemos bien podemos sacar algo bueno", opinó.



Para ello considera que "con la intensidad del Calderón" les irá bien, advirtiendo que el Barcelona que se va a ver en el Clásico no tendrá nada que ver con el de sus últimos partidos. "No me fijo en el partido que hicieron en San Sebastián porque seguro que no va a ser el mismo. Son campeones y los campeones siempre son buenos en los partidos grandes".



Zizou admitió que tiene decidido el equipo titular y no desveló si el brasileño Casemiro forma parte de él. "Está con nosotros y sabemos lo que nos puede aportar. Estoy contento de su vuelta, de que está cada día mejor y vamos a ver mañana".



Del rival, valoró el regreso de Andrés Iniesta y la importancia del grupo por encima de Leo Messi. "No va a cambiar lo que vamos a hacer nosotros pero sabemos el gran jugador que es Iniesta. Es importante para su equipo".



"Y sabemos el jugador que es Messi, de los muy buenos jugadores que hay en este mundo. Vamos a tener una vigilancia pero no solo con él, con todo el equipo porque son muy buenos todos".



El Real Madrid jugará sin la calculadora y según su entrenador saldrá a ganar. "No sé lo que va a pasar pero vamos a ir a jugar al fútbol e intentar ganar el partido. Nosotros nunca hemos hecho cálculos porque no es bueno. Tenemos noventa minutos para hacer un gran partido".



Y destacó algo que ha sentido en más de una ocasión, el sentimiento inigualable de ganar al Barcelona para un madridista. "No hay nada mejor que eso, ganar un Clásico, lo sueñan todos los jugadores. He tenido la suerte de jugar estos partidos, lo que queremos y la gente de fuera también, es disfrutar del partido".