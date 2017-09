Anticorrupción pide investigar aos expresidentes do Banco Popular pola quebra da entidade

A Fiscalía Anticorrupción pediu a admisión a trámite dunha trintena de querelas que se interpuxeron contra os expresidentes do Banco Popular o galego Ángel Ron e Emilio Saracho, así como contra os seus respectivos consellos de administración por levar á quebra á entidade.

A maioría das querelas e denuncias que o fiscal do caso, Antonio Romeral, menciona no seu escrito diríxense contra as dúas últimas cúpulas do banco, sobre todo no que respecta ás operacións que lanzou de ampliación de capital mediante un folleto que non reflectía a realidade da situación financeira. Tamén ve indicios de manipulación do mercado na última etapa da entidade.

Anticorrupción entregou xa o seu escrito ao xuíz da Audiencia Nacional Fernando Andreu, o instrutor encargado do caso desde que o pasado 7 de xuño se anunciou que o Banco Santander comprara por un euro o Popular. Desde entón, acumuláronse as querelas e denuncias por parte de organizacións de consumidores e antigos clientes, sobre todo.

Pola contra, as fontes consultadas precisaron que a Fiscalía Anticorrupción non reflectiu no seu escrito ao maxistrado as denuncias ou querelas dirixidas contra os órganos reguladores --Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV)--, xa que ademais non argumentaban nin os feitos delituosos que se lles podería imputar.