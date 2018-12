Principios Básicos del Análisis Técnico en el Mercado de Divisas

¿Cuáles son estos 5 factores básicos? Son los siguientes:

Precio inicial

Alto

Bajo

Precio de cierre

Volumen

Estos elementos son evaluados a través del denominado análisis técnico, porque es a través de el que se determina cómo se comportarán en el futuro los precios de los pares de divisas.

Antecedentes del análisis técnico

El análisis técnico Forex viene de tiempos muy antiguos. Algunos afirman que sus primeros pasos fueron en el Siglo XVII, cuando los comerciantes holandeses incursionaron en este tipo de práctica, realizando registros similares a los que se hacen hoy día en un análisis de este tipo.



Un siglo después, los comerciantes japoneses elaboraronciertas velas que representaban lo que hoy en día son las barras en los gráficos de precios.El mayor avance se experimenta en el siglo XIX, cuando el economista Charles Dow tuvo la idea de un análisis técnico que presentó al inversionista común, lo que fue ampliamente bien recibido en esos años.



Aquí también hay nombres que no se pueden pasar por alto como Ralph Elliot (Ondas de Elliot(, William Gann ( creador de la teoría de ángulos de Gann) y Richard Wyckoff.



Durante este siglo, dicho análisis contaba con sólo unos pocos indicadores y gráficos de precios pues en sus inicios no existían las computadoras y no se podía manejar grandes masas de información.



El análisis técnico da un gran salto con la invención del computador y el internet y su rango se amplió, así como los cálculos que se pueden realizar en tiempo real.

Algo más del análisis técnico

El análisis técnico estudia el comportamiento del precio de la divisa a través de indicadores y herramientas visuales como los gráficos.El gráfico de precios, es la representación del comportamiento de las divisas pares en un determinado lapso de tiempo.

Esto hace posible que se pueda determinar el comportamiento de las divisas y su futura tendencia a la subida o a la caída, dato fundamental a la hora de invertir.

Indicadores en el mercado de divisas

Los indicadores son herramientas del análisis en el cual se usan las matemáticas y la estadísticas transportadas a un gráfico de precios buscando definir cuál sería el comportamiento de las monedas.



Los indicadores en el mercado de divisas señalan el nivel de sobrecompra o sobreventa, lo que nos pueden llevar a las posibles tendencias en el comportamiento de la divisa.



Estos indicadores se dividen en:

Indicadores de tendencia: estos son la convergencia / divergencia de las medias movilew, parabolic SAR, medias móviles, índice de movimiento direccional y el IchimokuKinkoHyo .

. Indicadores de volatilidad: aquí se incluyen el indicador de rango promedio verdadero, desviación estándar, las bandas de Bellinger.

Indicadores de momentun: en esta categoría encontramos el índice de fuerza relativa, estocástico y el William % R.

Indicadores de volumen: estos indicadores son el índice de flujo de dinero, la línea de acumulación/ distribución y el balance de volúmenes.

Este indicador no sería muy confiable debido a la gran cantidad de operaciones que se registran a diario en el mercado Forex.

Una buena herramienta

El análisis técnico es una buena herramienta para quienes incursionan por primera vez en el mercado de compra y venta de divisas.Es el método más aplicado por los operadores cambiarios a nivel mundial, por lo que podemos asegurar que goza de buena fama en la comunidad trading ( los operadores del mercado).

Con el análisis técnico puedes predecir el movimiento de las monedas, sus precios presentes del mercado y cómo lograr ganancias.

Principios del análisis técnico

Te contamos los principios básicos de esta herramienta:

El precio lo descuenta todo: Dow señalaba que el precio refleja todos los fenómenos que la afectan, es decir, que cualquier factor que afecte la oferta y la demanda de las divisas estará plasmado en los gráficos del análisis técnico.

El precio se mueve en tendencias: Basado en las teorías de Dow , este principio establece que los precios en este mercado se mueven en tendencia, lo que se traduce en que un par de divisas actúa con tendencia y lo mismo ocurre en el caso contrario, para la baja de algunas monedas.

La historia se repite: este es otro principio básico del análisis técnico de Forex que habla de comportamientos repetitivos, es decir que las personas que incursionan en el mercado tienden a repetir sus acciones y los operadores cambiarios aprovechan esto para conformar patrones gráficos que permitan predecir el comportamiento de los precios.

En este punto entra en el juego el backtesting, una herramienta que permite hacer pruebas con la información histórica y lograr patrones rentables.

Debes tener claro que el análisis técnico de Forex se centra en la información de los gráficos para determinar el precio de la moneda, dejando totalmente de lado el por qué o las razones de sus movimientos de los precios.

Algunas desventajas del análisis técnico

Algunos expertos estiman que en cuanto al análisis técnico; este condiciona su predicción en el patrón de un gráfico que no toma en cuenta las razones que provocan los movimientos de alza o baja de la moneda.



Es bajo este principio, que ciertostraderseligen decantarse principalmente por el análisis fundamental y el comportamiento del precio.No lo consideran una ciencia exacta. Para estos traders el análisis técnico es el arte de deducir lo que las masas prefieran por lo que no lo ven como una tesis confirmada.



Los que refutan este análisis, señalan que el solo hecho de basar sus predicciones en comportamientos del pasado se traduce en un método poco fiable pues estiman que los patrones no se repiten.



Por ello, aconsejan no basarse sólo en un análisis técnico para invertir en el mercado de divisas, consideran que se debe tener un plan más extenso que incluya una correcta gestión financiera y estar entrenado para incursionar en el mercado Forex, sumado a realizar un confiable análisis fundamental.