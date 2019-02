"Soy optimista con la pensión de los jóvenes, pero es necesario completar el sistema"

Es la tercera ocasión que The Client Choice Awards premia a Martín Godino por la calidad en el servicio que presta Sagardoy Abogados, el bufete que dirige. El galardonado no oculta su satisfacción: "Se trata de un premio muy prestigioso en el ámbito jurídico, pero sobre todo es muy satisfactorio porque se concede en atención a las opiniones de los clientes, normalmente importantes empresas nacionales o internacionales con presencia en varios países. Para un abogado no hay nada más valioso que contar con la confianza de los clientes y que además la expresen de forma pública".

¿Está el bufete en el momento más dulce?

Desde su fundación en 1980 Sagardoy Abogados ha ocupado una posición relevante en el asesoramiento laboral y en la conformación de opinión sobre los temas laborales. Posiblemente porque el despacho nace el mismo año que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, norma que tuvo como “padre” al fundador de nuestro despacho, Juan Antonio Sagardoy. Pero es verdad que el proyecto se ha ido consolidando, con un crecimiento constante, y puede decirse, sin vanidad alguna pero con toda satisfacción, que estamos en un momento dulce, en el que hemos conseguido la confianza de una buena parte de las grandes y medianas empresas españolas.

Sagardoy Abogados acaba de firmar una alianza con Willis Towers Watson para promover las pensiones privadas en las empresas. ¿En qué consiste?

La previsión social empresarial es ya un área de indudable importancia, pero pensamos que lo va a ser más todavía en el futuro. Es de máximo interés para las empresas y para los trabajadores buscar formas de colaboración con el sistema público de pensiones que permitan canalizar el ahorro a largo plazo y contribuyan a mejorar la cobertura de las prestaciones ante situaciones de necesidad. Para conseguirlo, nos ha parecido que la colaboración entre lo técnico y lo jurídico, ámbitos en los que Willis Towers Watson y Sagardoy son referentes importantes, tiene todo el sentido para ayudar a los clientes a buscar en cada caso las fórmulas más adecuadas a su situación en materia de previsión social.

¿Hay alternativas y productos distintos a los planes de pensiones? ¿Cómo está este mercado en España?

Es cierto que los planes de pensiones, desafortunadamente, llevan años de estancamiento, posiblemente porque no han contado con el apoyo que sería conveniente en su tratamiento jurídico, especialmente fiscal. Pero existen otras muchas formas de previsión social interesantes, a través fundamentalmente del mecanismo del seguro colectivo, tanto para situaciones previas a la jubilación como para servir de complemento a la pensión pública.

¿Han detectado más conciencia en los empresarios ante la jubilación de los trabajadores o existe el temor a la fractura del sistema general de pensiones?

Falta conciencia sobre la necesidad de potenciar la previsión social empresarial. Tanto en las empresas como en los sindicatos. Pero es evidente que la creciente dificultad de mantener un sistema público con los mismos estándares actuales presiona en favor de completar el sistema público, que no sustituirlo, con el esfuerzo de empresas y trabajadores a lo largo de la vida laboral.

Hay voces que apuntan a que se intenta erosionar el sistema común para hacer negocio. ¿Puede ser el complemento privado parte de la solución? ¿De qué manera?

La confrontación entre lo público y lo privado no tiene sentido y es casi siempre interesada y excesivamente ideológica. El sistema público tiene que mantenerse y fortalecerse, pero carece de sentido estigmatizar las ventajas de complementarlo con mecanismos de previsión social complementaria que además pueden ser un incentivo a la generación de ahorro a largo plazo, lo que es positivo desde todos los puntos de vista.

¿Qué les diría a las generaciones más jóvenes un tanto desesperanzadas ante el augurio de que no cobrarán la jubilación como se conoce ahora?

Soy optimista. Yo creo que los jóvenes cobrarán su pensión cuando lleguen a la edad que corresponda. Pero hay que hacer ajustes para hacer el sistema sostenible, reforzando su carácter contributivo y por tanto acercando la prestación a lo que resulta de las carreras de cotización reales.