Los personajes ancestrales del carnaval desfilan en la Mascarada Ibérica de Viana

Los personajes de algunos de los carnavales rurales más ancestrales de la península se dan cita este fin de semana en el oriente orensano, meca de peregrinación para las máscaras provenientes de toda Galicia, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Portugal.



Allí han acudido para participar en la cuarta 'mascarada ibérica' de Galicia, un desfile en el que cada una de las compañías se rige por sus propias leyes.



Desafiando a la meteorología, la comitiva conformada por más de seiscientas personas de casi cuarenta grupos, llegados desde diferentes puntos de la península ibérica, recorre esta tarde las principales calles de Viana do Bolo (Ourense) para dar a conocer las singularidades de cada festejo.



De este modo, además, se toma el pulso al carnaval que arrancará ya dentro de una semana en Xinzo y, con posterioridad, en el resto de Galicia.



En caso de lluvia, el presidente de la comisión de carnaval de Viana y uno de los promotores de esta iniciativa, Jorge Domínguez, ha explicado a Efe que los organizadores cuentan con "un plan b".



"Los que no puedan desfilar estarán en las naves del campo da Feira, donde podrán interactuar con el público", de tal forma que nadie se quedará sin ver a estos personajes.



La Vijanera de Silió, en Cantabria; el antruejo de Carrizo de la Ribera o las Talanqueras de San Martín de Castañeda, en Castilla-León, los Diablos y Madamitas de Luzón (Guadalajara); los Sidros de Valdesoto (Asturias); o los caretos de Portugal, son parte de los participantes del cartel de esta edición en la que se podrán ver a algunos de los mejor conservados de la península que se vieron casi abocados a desaparecer con la dictadura franquista.



De hecho, destaca la presencia de la Vijanera en Silió (Cantabria), el primer carnaval de Europa del año durante el cual interpretan "coplas" mientras "espantan" a los malos espíritus, declarado junto a Xinzo y Verín de Interés Turístico Nacional.



Por parte gallega, se encuentran los Xenerais do Ulla; los merdeiros de Vigo y el entroido de Cobres (Pontevedra); el Entroido Ribeirao, de Lugo, mientras que la parte orensana es la que cuenta con más representación, al participar las Pantallas de Xinzo; los Cigarrones de Verín; los Troteiros de Bande y los foliones de Viana y Vilariño de Conso.



Cierra la comitiva el Farandulo de Tô y los caretos de Valverde, Parada y Lazarim, provenientes de Portugal, en una edición, en la que aparecen representadas 39 localidades y tres entroidos de Interés Turístico Nacional: la Vijanera, de Cantabria además de Verín y Xinzo.



Estos personajes con señas de identidad propia conforman las manifestaciones del carnaval más auténtico de las zonas de montaña de toda Europa.



Una tradición que en el caso de España se mantiene viva, a pesar del azote sufrido durante la represión y que provocó la práctica desaparición de las máscaras en muchos lugares.



Más allá de sus diferencias, numerosos antropólogos y estudiosos del carnaval coinciden en que todas estas máscaras comparten elementos comunes creando toda una "cultura paneuropea" común.



"Desde el atuendo, son máscaras de invierno que representan el cambio de estaciones, hasta la presencia de elementos autóctonos", además de su significado, ha apuntado Domínguez.



Dada su relevancia, los organizadores aspiran a que este evento sea declarado por la Unesco de Interés Cultural al igual que ocurrió con "el flamenco", apunta Fernández, en alusión a que éste cuenta con la distinción de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.



Mañana se podrá ver de nuevo el desfile, a partir de las doce del mediodía en Vilariño.



Una de las que repiten, los 'Sidros', se caracterizan porque ponen a bailar a los vecinos a ritmo de esquilones (chocas gallegas), un caso similar al de los boteiros, cuyas figuras recorren los pueblos acompañadas de los foliones, en una representación donde relatan "sucesos relevantes ocurridos a lo largo del año en la aldea".



Esta jornada dará paso el próximo fin de semana a uno de los ciclos festivos más largos del país y con ello, a los placeres gastronómicos en toda la provincia, en concreto, en Xinzo de Limia, como primera parada.



Esta localidad orensana abrirá su ciclo mágico con la celebración del domingo Fareleiro, y los dos domingos de Oleiro y Corredoiro, antes de entrar en los días grandes del carnaval en toda provincia.