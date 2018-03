El 8M, una huelga general y feminista con un importante papel para los hombres

No obstante, no es una huelga al uso y la intención de las organizadoras, pertenecientes a distintos movimientos feministas agrupados en la Comisión del 8M, es que ese día ellos muestren su apoyo asumiendo las distintas responsabilidades que cada día desempeñan las mujeres para dar mayor visibilidad a su trabajo.

Se trata de demostrar la máxima bajo la que se desarrollará la movilización: "Si nosotras paramos, se para el mundo".



Para ello, las feministas han hecho un llamamiento a las mujeres a "parar" no solo en el trabajo, también en la educación, el consumo y los cuidados, que se erige como una de las claves de la convocatoria y en la que los hombres tienen su mayor oportunidad de demostrar que se suman a la causa.



En este sentido, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género les ha invitado a colaborar e implicarse "antes y después del 8 de marzo".

Así, ha propuesto una serie de medidas dirigidas a los padres para que se encarguen de sus hijos, a los amigos para que se ofrezcan de niñeros, a los estudiantes que dejen los apuntes del día a las compañeras y a los empresarios para que no descuenten la jornada a las mujeres "ni tomen represalias" contra ellas, entre otras.



Ya en 2017 hubo paros simbólicos de 15 minutos amparados por los sindicatos, pero este año el llamamiento se articula en una doble posibilidad, cualquiera de ellas legal y registrada en el Ministerio de Empleo: paros de dos horas o una huelga general de 24.



Ésta es la opción por la que se han decantado los sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Solidaridad Obrera, AST, Co.Bas, SAS, SUSH y Baladre) que, en consonancia con lo reclamado por las organizaciones feministas, han convocado una huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil con el objetivo de "parar la vida en toda su extensión y visibilizar el papel protagonista que tiene la mujer".



"Sin nosotras no hay ni producción ni reproducción. Queremos parar para parar el mundo", subrayan en su manifiesto, que leerán el próximo jueves a las 17:00 horas antes de unirse a la manifestación unitaria programada en Madrid, que tendrá su réplica en ciudades de toda España.



Mientras, UGT y CCOO han optado por secundar paros de dos horas por turno, que van de 11:30 a 13:30 horas; de 16:00 a 18:00 horas; y las dos primeras horas del turno de noche.



Esta huelga parcial se desarrollará bajo el lema "Vivas, libres, unidas. Por la igualdad" para protestar contra la discriminación laboral, la brecha salarial, la cronificación del desempleo femenino, la violencia machista y las políticas de igualdad del Gobierno.



Según la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, estos paros garantizarán un mayor seguimiento que si fuera de 24 horas.



Para el sindicato CSIF, sin embargo, las dos convocatorias "tienen tintes políticos" y no apoyará ninguna.



También los partidos se han pronunciado sobre este asunto, y mientras Podemos e IU respaldan la huelga de 24 horas, el PSOE es más partidario de los paros parciales.



Por el contrario, Ciudadanos la ha rechazado por las "cuestiones ideológicas" que plantea y el PP ha tildado esta convocatoria en un argumentario de "insolidaria", "irresponsable" y "elitista".