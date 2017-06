Ábalos a Iglesias: "recojo el guante para construir mayorías alternativas"

El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado hoy abierta la posibilidad de un entendimiento futuro con Podemos: "Recojo el guante, estamos dispuestos a construir mayorías alternativas para desmontar las políticas injustas del PP y pedir las reformas justas que reclama la sociedad", ha dicho a Iglesias.

"Ahí nos va a encontrar siempre", ha prometido Ábalos, que en nombre de una "izquierda de gobierno, pero valiente" ha reprochado al líder de Podemos que no apoyara la investidura de Pedro Sánchez hace un año, cuando "tocaba cerrar una etapa y abrirla".

A este respecto, le ha afeado su veto a Ciudadanos al recordarle que el acuerdo de gobierno que Sánchez firmó con Albert Rivera contenía "todas" las medidas que él propuso ayer.

"No descalifiquemos los hechos o los actos por los actores, fijémonos en los contenidos del fin al que van dirigidos los actos", le ha pedido.

Convencido de que en las "propuestas" el PSOE y Podemos sus partidos "no tienen tantas diferencias", Ábalos ha reconocido que la inviabilidad hoy por hoy de la moción de censura contra Rajoy "igual es un problema de voluntad, de interés partidista por echarnos de la pista".

En lo que ha supuesto un acercamiento al menos formal entre los socialistas y el partido de Iglesias, Ábalos ha agradecido a éste su "nuevo tono". "Siempre es mejor que ser insultado".

Nombrado por Pedro Sánchez portavoz provisional hasta que el 39 Congreso Federal de este fin de semana elija a la dirección del partido que designará al portavoz definitivo, Ábalos ha intervenido en la moción para defender la abstención del grupo socialista.

Tras valorar la necesidad de censurar a Rajoy y señalar que, no obstante, "lo más" que pueden hacer los socialistas es abstenerse, Ábalos ha aconsejado al PP que, aunque "hoy saldrán de ésta, no lo celebren demasiado", porque "muchos de los que les votaron ya no les aplauden, porque están cansados de tantos recortes, injusticias corrupción e indecencia".

Ha tenido también palabras para Ciudadanos, a los que ha reprochado su "incomprensible" postura en Murcia y la Comunidad de Madrid sustentando los gobiernos del PP.

En su discurso, el portavoz socialista ha aprovechado para denunciar que TVE había cortado la emisión en directo de su intervención para anunciar un premio Príncipe de Asturias y para anunciar que la semana que viene presentará una proposición no de ley para que eso "no vuelva a ocurrir".

