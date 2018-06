El abogado de Urdangarin considera "difícil" presentar un recurso

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado este jueves que ve "muy difícil" presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante la sentencia que le condena a cinco años y diez meses de cárcel por el `caso Nóos` y ha manifestado que aunque existe la opción de pedir un indulto considera las "posibilidades exiguas" por lo que cree que no lo van a plantear.



En declaraciones a la cadena "COPE" recogidas , el letrado del ex duque de Palma ha explicado que tienen 30 días para considerar interponer el recurso ante el TC pero ha manifestado que "el filtro es muy limitado" y se circunscribe a si ha habido "algún tipo de vulneración de derecho constitucional a lo largo del proceso".



Según ha manifestado, tienen "mucho tiempo" para poderlo meditar pero, desde su "punto de vista" de "hoy", considera que hay "muy poco margen para poder sostener con rigor que haya habido una vulneración de un derecho constitucional".



Sobre la prisión a la que vaya su cliente, Pascual Vives ha dicho que está intentando "ayudar a tomar la decisión menos mala de las que puedan existir" y que aunque la cárcel de Vitoria "está bien" desde un "punto de vista geográfico para parte de su familia" lo primero es "la situación que pueda tener la persona que tiene que ingresar".



Respecto a cuándo podrá el marido de la Infanta Cristina acceder a beneficios penitenciarios, Pascual Vives ha dicho que espera que pueda ser "lo antes posible" pero que ahora solo se pueden hacer "cábalas" y que dependerá, entre otros factores, "del comportamiento" que tenga Urdangarin durante su internamiento.



Además, ha señalado que el ex duque esta "sobrellevando la situación" con "entereza y estoicismo".



En relación a las declaraciones del juez que instruyó la causa, José Castro, que considera que el Supremo estaba "metafóricamente secuestrado por los hechos probados" y que las "penas son ciertamente menores", el abogado ha dicho que "no debería hacer manifestaciones de ningún tipo".