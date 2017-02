Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha afirmado hoy que "desde hace años" tiene la "opinión" de que su cliente no ingresará en la cárcel para cumplir condena por el desvío de fondos del Instituto Nóos.



En declaraciones a Efe, Pascual Vives ha asegurado hoy que sigue sin recibir la notificación de la convocatoria de la vista que ha solicitado la Fiscalía para pedir medidas cautelares para los condenados por el caso Nóos, que en el caso de Urdangarin podría ser prisión eludible bajo fianza.



El letrado del esposo de la infanta Cristina no ha querido avanzar las alegaciones que expondrá en la vistilla para oponerse a la prisión preventiva y ha recordado que, además, todavía "desconoce" lo que planteará el fiscal, que el pasado viernes apuntó que solicitaría el ingreso inmediato de Urdangarin en la cárcel pero ayer precisó que podría bastar con una fianza.



"Ha dicho muchas cosas, todo son especulaciones", ha señalado Pascual Vives, que ha recordado que desde "hace años" es de la opinión de que el caso Nóos no comportará el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, al que la Audiencia de Palma ha condenado a más de seis años de cárcel.



El letrado ha insistido en que no ha "mirado" cárceles para un eventual ingreso de Iñaki Urdangarin en prisión y ha asegurado que desconoce los "planes personales o familiares" del esposo de la infanta Cristina ante ese escenario.



Según ha reiterado hoy Mario Pascual Vives, Urdangarin ha recibido la noticia de su condena a más de seis años de prisión con "entereza y expectación".