El abogado de la menor de Aranda advierte que cada día está peor

El abogado de la menor de quince años que supuestamente fue sometida a abusos sexuales por parte de tres jugadores de la Arandina C.F. ha advertido hoy de la "doble victimización" que está padeciendo, mientras que la acusación popular ha asegurado que la chica se encuentra cada vez peor. Así, el letrado de la acusación particular, Fernando García Puertas, ha criticado el "circo mediático" que se está produciendo en este caso y ha recordado que la menor sigue en tratamiento psicológico.

Por su parte, el abogado de la Asociación Clara Campoamor -que ejerce la acusación popular- Luis Antonio Calvo, ha reconocido que "a medida que avanza el caso, la menor se encuentra peor que al principio".

Ambos abogados han realizado estas declaraciones a la salida de los Juzgados de Burgos donde hoy se ha practicado una "exploración" -término que se utiliza a la toma de declaración de menores- a las dos hermanas pequeñas de la menor de quince años.

Las niñas han estado en una sala de los juzgados solas con dos psicólogas, quienes se han encargado de trasladarles las preguntas que previamente las partes habían dejado por escrito. Es decir, en esta prueba las hermanas de la menor no han tenido ningún contacto con abogados ni con la jueza encargada del caso.

Por otra parte, tanto Luis Antonio Calvo como Fernando García Puertas han valorado el auto de la Audiencia de Burgos por el que mantiene a los tres futbolistas en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y han coincidido en señalar que "dado el riesgo de fuga y de alteración de pruebas, no podía ser de otra manera".

En este sentido, Calvo ha resaltado que "no hay que olvidar que había un cuarto testigo que aún no ha declarado" por lo que, a su juicio, "si salen de prisión pueden alterar muchas de las investigaciones que están realizando", al tiempo que ha asegurado desconocer, al igual que la acusación particular, cuándo se producirá esa declaración.

Por otra parte, ningún abogado de la defensa, que también han estado en los juzgados de Burgos durante la exploración a las dos hermanas de menor, ha querido valorar el auto de la jueza por el que mantiene en prisión a sus defendidos.