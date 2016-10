La abstención del PSOE es "buena noticia" aunque llegue tarde, según Margallo

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, calificó hoy de "buena noticia" la decisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de abstenerse en una próxima votación de investidura.



"Era un paso que probablemente hubiera venido mejor si se hubiera dado antes, pero hay un dicho español que dice que `nunca es tarde si la dicha es buena", dijo a Efe el jefe de la diplomacia española en El Cairo, donde concluyó hoy una visita de dos días.



Pese a la tardanza, García-Margallo subrayó que es "una buena noticia que España pueda por fin tener un Gobierno".



"La posición del Gobierno en la arena internacional no es la misma cuando es un Gobierno simplemente en funciones o con plena capacidad de actuación, por tanto es una buena noticia", subrayó.



La dirección del PSOE decidió hoy, por una holgada mayoría, abstenerse en una próxima votación de investidura para permitir a Mariano Rajoy formar un nuevo Gobierno y evitar así unas terceras elecciones.



García-Margallo expresó su esperanza de que "ese espíritu de colaboración para resolver los problemas de España y los problemas de los españoles permita ir resolviendo los distintos expedientes que van a presentarse al nuevo Gobierno a partir de 10 u 11 días".



En su opinión, que no haya mayoría en el Parlamento no es "una mala noticia": "El que ahora tengamos que trabajar juntos, día a día en cada uno de los desafíos que tenemos (...) exige que todos rememos en la misma dirección", agregó.



El ministro de Exteriores concluyó que "esta es una enorme oportunidad de reconstruir el diálogo nacional, una gran reconciliación nacional".