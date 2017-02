Absuelven a Verstrynge por agredir a un policía durante la proclamación del Rey

El juzgado de lo Penal número 13 de Madrid ha absuelto a Jorge Verstrynge de los delitos de atentado a la autoridad y de lesiones por los que fue juzgado por los incidentes ocurridos en una concentración en la Puerta del Sol el día de la proclamación del Rey Felipe VI en 2014.



En la sentencia, el magistrado Francisco Manuel Bruñén absuelve a Verstrynge -ex secretario general de AP y actualmente en la órbita de Podemos-, que se declaró inocente durante el juicio el pasado 24 de enero y para el que la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión y 3.000 euros de indemnización a un policía.



Igualmente, el juez absuelve a Manuel Prada, pero condena al tercer acusado en el juicio, Iván Torrico, a diez meses de prisión como autor de un delito de atentado a la autoridad. El fiscal pedía ocho meses para el primero por un delito de resistencia y dos años para el segundo por los mismos delitos que Verstrynge.



Verstrynge, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, fue detenido el 19 de junio de 2014 junto a otras seis personas en unos incidentes ocurridos durante una manifestación a favor de la República en la que tres agentes resultaron heridos.



Se le acusaba de haber agredido a un policía cuando intentaba saltar el cordón de seguridad montado en la Puerta del Sol de Madrid durante la concentración convocada para protestar por la proclamación del Rey.



La resolución considera probado que aquel día Verstrynge participó en una concentración convocada por la plataforma "Contra la impunidad del Franquismo", acompañado de su mujer y de su hijo.



En un momento dado, pidió permiso a un policía para salir del cordón policial que había sido desplegado en la plaza pero los agentes no le permitieron salir.



Fue entonces cuando "tuvo lugar un momento de tensión" entre el profesor y los agentes, quienes le detuvieron y le condujeron a un furgón policial "sin que esté probado que Verstrynge previamente hubiera empujado, dado un manotazo, o de algún otro modo acometido a los agentes".



Como tampoco queda acreditado, añade la sentencia, que ejerciese resistencia a la detención que pudiera haber provocado una caída o pérdida de equilibrio en el agente que le ocasionara un esguince.



A raíz de su detención, un grupo de personas comenzó a protestar airadamente, entre los que estaba el acusado Iván Torrico, quien propinó una patada y un golpe con la mano a un agente, por lo que fue arrestado.



No queda demostrado que Manuel Prada se resistiera o forcejeara con los policías cuando fue detenido.



La versión del juez es la misma que sostuvo Verstrynge en el juicio. "Me dijeron que no podía salir, no me explicaron por qué y me impidieron la circulación. Yo no empujé a ningún policía, fue la Policía la que me empujó y luego vinieron otros agentes que se abalanzaron sobre mí y me detuvieron", afirmó.



Y añadió: "No acometí a ningún policía. No me moví. Fueron ellos o porque había jaleo o porque era yo. Luego mi mujer cayó al suelo con policías encima de ella".