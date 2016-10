El asesino de Pioz cree que podrá defenderse mejor en España

Patrick Gouveia, presunto autor del asesinato de los cuatro miembros de una familia en Pioz (Guadalajara), decidió entregarse voluntariamente en España, al considerar que tendrá mejores condiciones para defenderse que en Brasil, dijo hoy su abogado brasileño.



Gouveia, de 20 años y sobrino del padre de la familia brasileña asesinada, llegó hoy a Madrid en un vuelo procedente de Sao Paulo e inmediatamente fue detenido por agentes de la Guardia Civil.



"Patrick decidió regresar y entregarse voluntariamente por considerar que tiene mejores condiciones de presentar su defensa en España que en un proceso por vía indirecta en Brasil", explicó el abogado Eduardo de Araújo Cavalcanti, que representa a su familia.



Agregó que la familia ya ha entrado en contacto con el letrado español que lo defenderá y señaló que en adelante el proceso seguirá todo el trámite previsto en el Código Penal español, pese a que España ya había iniciado los procedimientos para transferir el juicio a Brasil.



"Él quiso regresar porque está enojado con la historia de que anticipó el pasaje de regreso de España a Brasil para huir. Ahora él quiere mostrar que no huyó, que no se esconde en Brasil y que no pretende huir a otro país. Ya lo dejó claro cuando se presentó voluntariamente a declarar ante las autoridades brasileñas, cuando se enteró de que habían ordenado su arresto en España", agregó.



La investigación de la Guardia Civil apunta a Gouveia como el asesino de su tío, su esposa y sus dos hijos pequeños, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 18 de septiembre en bolsas de plástico en el interior de su vivienda en Pioz.



Dos días después, Gouveia adelantó su regreso a Brasil, país que no contempla la extradición de nacionales en su legislación.



El abogado defensor declaró a Efe que su cliente era consciente de que el Gobierno brasileño no lo extraditaría y tendría que afrontar un proceso en Brasil basado en las acusaciones hechas en España, por lo que consideró más conveniente regresar voluntariamente.



"Él no confesó (el crimen) a su familia y tendrá que reunirse con su abogado en España para decidir cuál será la mejor estrategia para defenderse", aseguró Cavalcanti, al ser preguntado sobre si el acusado se declarará culpable o inocente ante las autoridades españolas.



Cavalcanti detalló que la entrega voluntaria fue decidida tras una conversación que tuvo con la familia de Gouveia el pasado domingo, pocas horas después de regresar de un viaje a España en el que se entrevistó con diferentes autoridades y tuvo acceso a parte del proceso.



"Conversé con la Guardia Civil, el juez y el fiscal del caso. Tuve acceso a algunas pruebas e indicios. El viernes ya había sido liberado parte del sumario. Entonces tuvimos una reunión con la familia y les presenté mi impresión sobre el caso, y el propio Patrick dijo que era mejor regresar y la familia lo aceptó", agregó.



De acuerdo con el abogado, Gouveia regresó hoy a España por vía regular desde Brasil, sin intervención de la Justicia, y la decisión fue comunicada a la Guardia Civil española, con la que no se negoció ningún beneficio.



"Entré en contacto con el investigador de la Guardia Civil para avisarle del regreso. Acordé todo con él. Todo transcurrió normalmente. Lo único acordado fue que lo recibieran en el aeropuerto y le concedieran las mismas prerrogativas que todo preso tiene", aseguró.



Cavalcanti señaló que la otra preocupación de la familia es la repatriación de los cuerpos porque no cuenta con las condiciones para financiar el coste de ello.



"Ellos no pueden pagar y quieren que los ayuden de alguna forma", afirmó el abogado.