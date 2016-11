El acusado del caso Yeremi Vargas inculpa a otro que responde: "Nunca vi al niño"

El juicio contra Antonio Ojeda, conocido como Juan "El Rubio", acusado de haber abusado sexualmente de un menor en Gran Canaria en 2012 y principal sospechoso de la desaparición en 2007 de Yeremi Vargas, continúa en su segundo día con la declaración de Agustín G.B. "el Tani", el hombre al que Antonio Ojeda acusa tanto de la desaparición de Yeremi como de la violación de este niño.



"El Tani" ha reconocido que tenía una chabola cerca de "El Rubio" pero ha afirmado que "nunca he visto al niño que dicen que violé" para añadir que "El rubio" lo inculpó y que tuvieron "una pequeña discusión por unos tambores de pesca, no hay otra", dijo.



Asimismo, acusó a el rubio de ser "malo y agresivo". "Me lo demostró el año y pico que estuve con él", ha indicado.



Agustín G.B `el Tani` declaró el 10 de marzo a la Guardia Civil y luego el día 13 y reconoció haber escuchado que "habían violado a un niño en el Doctoral y que habían dado un par de bofetones a un niño".



La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga desde este lunes a Antonio Ojeda, que permanece desde julio en la prisión de Juan Grande, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Previamente estuvo en la prisión de Algeciras (Cádiz), donde estaba recluido a la espera de que lo juzgasen a finales de año.



El Ministerio Fiscal considera que el Rubio captó a un menor que jugaba "cerca de su domicilio en El Doctoral" y consiguió llevarlo a su "casa-chabola", donde abusó sexualmente de él.



Ojeda dijo ayer haber "entendido los hechos", pero negó haberlos cometido. "Yo eso no lo he cometido. Eso es incierto, yo a ese niño no lo conocía de nada", ha mantenido desde el primer momento ante el juez. El acusado se negó a responder preguntas del Ministerio Fiscal.



A preguntas de su defensora, negó de nuevo haber abusado del menor y defendió que se trata de una acusación falsa de la que intentó defenderse ya en 2012 denunciando a la abuela del menor que le responsabilizada del delito ante la Guardia Civil.



Por su parte, la madre de Yeremi Vargas, Ithaisa Suárez, se mostró ayer "convencida al 100%" de la implicación de Antonio Ojeda, conocido como `Juan El Rubio`, en la desaparición de su hijo.



Así se expresó Suárez en el exterior del juzgado donde se acusa a Ojeda de agresiones sexuales, lesiones y abuso sexuales a otro menor por un delito cometido presuntamente en 2012 y donde el fiscal pide 13 años de cárcel.