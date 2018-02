Acusan a PP y Cs de estar paralizando el Parlamento

El PP y Ciudadanos han seguido cruzándose reproches sobre sus financiaciones, el pacto de investidura que firmaron o los presupuestos que no pactan, pero ambos se han llevado la crítica del resto de partidos, que los acusan de tener paralizado el Parlamento.



Las fuerzas políticas de Mariano Rajoy y Albert Rivera han escenificado su mala relación en el Senado, en la comisión promovida por el PP para investigar a todos los partidos, donde han comparecido exmilitantes de Ciudadanos y un periodista de OK Diario para hablar de supuestas irregularidades en la financiación del partido naranja.



Pero no ha sido el único foro en el que ambos partidos se han lanzado mensajes.



Por la mañana, en la inauguración de unas jornadas sobre desinformación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado a la responsabilidad de Ciudadanos para que la legislatura siga avanzando y se aprueben leyes como la presupuestaria en beneficio de toda la sociedad.

"Llevamos un año y dos meses de gobierno, y plantearse cualquier otra cosa que no sea seguir avanzando y construyendo, es algo que los ciudadanos no van a entender", ha subrayado Sáenz de Santamaría.



Más incisivo ha sido el portavoz del PP, Rafael Hernando, para quien sería "una frivolidad" que Ciudadanos no apoyara los presupuestos del Estado porque crea que, de esta forma, puede lograr algún tipo de beneficio político. Por contra, Albert Rivera ha instado al PP a que "se ponga las pilas y gobierne".



El líder de Ciudadanos ha asegurado que el PP tendrá el apoyo de su formación si cumple con los acuerdos del pacto de investidura, pero ha denunciado que no lo está haciendo, y "cuando uno incumple se queda solo".

Rivera ha insistido en que su partido nunca se casa con nadie y ha considerado que los casos de corrupción están descomponiendo el PP, pero Ciudadanos, ha asegurado, "va a aguantar" la "embestida" de los `populares`.

Entretanto, varios portavoces de los demás grupos han coincidido en culpar a PP y Cs de la parálisis que sufre la actividad legislativa del Congreso y han asegurado que así se lo harían llegar a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, en el almuerzo de trabajo que mantuvieron después.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha explicado que acudía con "ánimo constructivo" al encuentro ante el panorama "preocupante" de una legislatura en parálisis sobre todo de las medidas de carácter social que, denuncia, PP y Cs bloquean de forma sistemática en la Mesa del Congreso.

Ha criticado que el Gobierno no gobierna e incumple su obligación de presentar los presupuestos, mientras que ha afeado a Ciudadanos estar por un lado planteando una reforma electoral cuando por el otro "paraliza" la vida parlamentaria.

Irene Montero, de Unidos Podemos, también ha criticado al Gobierno por vetar la mayoría de las iniciativas de los grupos parlamentarios, aunque ha admitido que su sensación es que PP y Cs seguirán en esa línea. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ido más allá, porque no se acaba de creer el distanciamiento entre Cs y el PP.

"Está bastante claro que Ciudadanos da leña por la mañana y abrazos por la noche al PP. Ciudadanos es una de las garantías de que el señor Mariano Rajoy siga gobernando", aunque ahora "parezca que compitan por quién es el partido alfa en la derecha", ha dicho Iglesias.

Todo en una jornada que en el Senado versaba sobre las supuestas irregularidades en las cuentas del partido naranja, a las que se han referido quienes han comparecido hoy en la comisión de financiación de partidos.

Según ha manifestado en su comparecencia el periodista de OKdiario Alejandro Entrambasaguas, está claro que Ciudadanos acudió "dopado" con dinero público a las elecciones en toda España, ya que destinaba, de manera general, un 30 por ciento de las asignaciones a sus grupos institucionales para este cometido.

Los representantes de la "Plataforma por las Garantías Ciudadanas" creada en 2014 por un grupo de exmilitantes de Ciudadanos críticos con la formación, también se han referido a esta supuesta fuente de financiación, aunque no han aportado pruebas, sólo algún indicio.

Por su parte, el edil de Leganés Carlos Cuadrado, autor de libro "Albert Rivera es un lagarto de V" ha asegurado que la "madre de todas las campañas opacas" de Ciudadanos es la de las elecciones europeas de 2009 que "huele a Gürtel por todos lados".

El senador del PP Luis Aznar ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y al resto de la cúpula del partido, que dé explicaciones por el "cúmulo de ilegalidades" en sus cuentas que considera que han salido a la luz en esta comisión.