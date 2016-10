Agreden a un político del PP de Bizkaia: "¿Eres de las juventudes? Pues te vas a enterar"

El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Bizkaia, Nacho Toca, ha sido agredido esta madrugada en un bar del centro de Bilbao por un joven que le ha amenazado y le ha dado un puñetazo, hechos por los que ha presentado denuncia ante la Ertzaintza, según fuentes de este partido.



De acuerdo con el relato de las fuentes, sobre la una la madrugada, en el café-teatro Memorial, en la calle Ibáñez de Bilbao, un joven se acercó a Toca -que participa en tertulias televisivas-, y le preguntó si era de las juventudes del PP.



Toca le respondió afirmativamente, y según estas fuentes, el agresor le dijo "pues te vas a enterar", le amenazó, y le dio un puñetazo. A continuación, se fue, sin que Toca, que estaba con unos amigos, pudiera reaccionar por la sorpresa.



Según estas fuentes, el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Bilbao ha presentado denuncia ante la Ertzaintza esta mañana acompañada de un parte médico, aunque no reviste lesiones de gravedad.



Numerosos dirigentes y militantes del PP, así como de Ciudadanos y de las Juventudes Socialistas de Euskadi, han expresado hoy su apoyo al presidente de Nuevas Generaciones.



La solidaridad con Nacho Toca se ha plasmado a lo largo del día en la red social Twitter, donde Ciudadanos ha expresado que "las dificultades ideológicas nunca pueden justificar la violencia. Aún queda mucho por hacer".



Las Juventudes Socialistas del País Vasco han transmitido que "la intolerancia no tiene espacio en Euskadi".



A las muestras de solidaridad con Toca expresadas por dirigentes del PP, como las del presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado, se han sumado esta tarde la de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.



Otros destacados miembros del PP han mostrado también su apoyo a Toca, como Xabier García Albiol, Leopoldo Barreda o Carlos Iturgaiz, quien ha calificado al agresor de "alimaña radical".



Desde el PP de Álava, Javier de Andrés ha condenado una agresión "llena de odio y sinrazón".



Agrupaciones locales del PP y de Nuevas Generaciones de varios puntos de España, así como militantes anónimos, han escrito también tuits de apoyo al dirigente de las juventudes del PP de Bizkaia.



Tras conocer la agresión, el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, ha dicho a Efe que "se trata de una agresión por razones políticas e ideológicas, porque identifica a Nacho".



Para Ruiz, "esto se debe al caldo de cultivo que durante décadas se ha ido sembrando en Euskadi. Lo preocupante es que este germen sigue presente entre la gente joven. Se ve que la educación en valores que han recibido no ha sido la más acertada".



Ante la agresión, Ruiz ha emplazado a EH Bildu, "que tiene una nueva oportunidad de condenar un acto violento, de demostrar que pueden recorrer ese tránsito ético que todavía no han recorrido", y también al PNV, al que le ha preguntado "¿Con quién quiere construir este país, con los que todavía tienen vestigios violentos o con los que respetamos la democracia y la pluralidad?".



La presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Jurado, ha avanzado que la formación política iniciará una campaña contra la violencia en la política y la agresión a las libertades, tras constatar "llamadas a la violencia" realizadas "desde alguna organización".