Un ciudadano español ha sido agredido por un británico con un tablón de madera en un ataque con tintes xenófobos sucedido en la localidad inglesa de Poole (condado de Dorset), según informa la prensa inglesa, que muestra un vídeo del incidente, ocurrido en mayo.



El español agredido ha sido identificado como Tomás Gil, de 27 años. Su agresor es Daniel Way, de 37, quien le arrojó el tablón a la cara al grito, según la Fiscalía, de "puto español, ¡habla inglés!".



En las imágenes del vídeo de las cámaras de seguridad publicado por el `Daily Mail` se puede ver cómo Gil cae al suelo de bruces tras recibir el impacto y pierde momentáneamente el conocimiento.



La defensa de Way argumentó que su cliente, que "se derrumbó en el juzgado tras ver las imágenes", se encontraba en un estado de embriaguez mezclado con la medicación para combatir el síndrome de déficit de atención que padece.



Way se declaró culpable de asalto con agravante racista y ha sido condenado a 12 meses de cárcel, aunque la sentencia ha quedado en suspenso por su "débil estado emocional". Deberá completar 150 horas de trabajo de rehabilitación y pagar a Gil una compensación aproximada de 1.000 euros.