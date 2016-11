La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este lunes que la venta del piso protegido del portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, es "legal pero totalmente incoherente con sus principios".



"Todo eso tuvo lugar cuando yo era presidenta de la Comunidad de Madrid, y por el Plan de Vivienda Joven, los jóvenes menores de 30, que no tenían posibilidad de independizarse, podían apuntarse; Espinar dijo que se había apuntado pero no se había apuntado", ha indicado Aguirre en la rueda de prensa posterior a la reunión del grupo.



Esperanza Aguirre ha señalado que "la cooperativa Vitra se reservaba un porcentaje de viviendas para atribuirlas a quien le pareciera bien". "¿De dónde sacó Ramón Espinar el dinero para la entrada de esa vivienda? Posiblemente de su padre, y se aprovechó de la desgravación fiscal que yo hice para las donaciones de padres a hijos", ha indicado Aguirre.



La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que después de vender el piso Ramón Espinar "saliera a manifestarse" por la vivienda. "No creo que esta manifestación estuviera acorde con su actuación", ha concluido.