Albiol niega que haya reuniones "secretas" entre Gobierno y Generalitat

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha negado hoy que Gobierno y Generalitat mantengan o hayan mantenido reuniones "secretas", y ha dejado claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no hará "ninguna oferta alternativa" al referéndum que signifique "vulnerar el Estado de Derecho".



El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró ayer que están "absolutamente volcados para buscar un camino de salida" y que hay contactos "a todos los niveles", mientras el presidente catalán, Carles Puigdemont, negó que haya algún tipo de negociación, "ni privada ni oficial".



"El Gobierno no mantiene ni ha mantenido reuniones secretas", ha señalado en rueda de prensa Albiol, al ser preguntado al respecto.



"Reuniones políticas secretas por parte del Gobierno no existen. Nuestras propuestas y oferta a los catalanes y a la Generalitat no son secretas, son públicas. Y la oferta es trabajar para mejorar la sanidad, infraestructuras y servicios sociales", ha añadido.



El coordinador general del PPC ha recordado que el último encuentro entre ambos ejecutivos fue el que mantuvieron "públicamente" la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el pasado enero en Barcelona.



"Quiero dejar claro que el Gobierno no está manteniendo reuniones secretas con nadie -ha insistido-. Eso no quita que el Ministerio de Fomento, en su día a día, haya técnicos o secretarios generales que puedan hablar con la Conselleria de Territorio, por poner un ejemplo".



El líder del PPC y senador ha recalcado que todos los encuentros son con "luces y taquígrafos, sin esconder absolutamente nada".



Preguntado al mismo tiempo sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy trabaja en un camino alternativo al referéndum, Albiol ha sido también tajante: "Si alguien tiene en su cabeza que el Gobierno pueda sentarse a presentar una oferta alternativa para que la Generalitat retire el referéndum (...) puede tener absoluto y rotundo convencimiento de que jamás se producirá", ha aseverado.



"No hay ningún tipo de propuesta que vaya en la línea de compensar la celebración de un referéndum con una iniciativa que signifique vulnerar el Estado de Derecho. No ha habido propuesta ni la habrá", ha asegurado.



Así, las propuestas son "las que están sobre la mesa" para mejorar sanidad, educación, políticas sociales o infraestructuras, ha relatado, cuestiones sobre las que el Gobierno "hablará las veces que haga falta. Pero ni el referéndum ni el proceso independentista son inquietud de la mayoría de catalanes".



Para Albiol, "lo único que pretende el Gobierno es que la Generalitat se siente en la mesa, esté dispuesta a romper el bloqueo y a hablar de los problemas reales de los catalanes, que no son la independencia".